El Marroc prohibeix importar, fabricar i vendre burques al país

11 gen 2017 per SDRCA

Afp / Redacció - RABAT / BARCELONA – LA VANGUARDIA – 11/01/2017

Raons de seguretat eliminaran els pocs burques que es poden veure al Marroc. Però la norma del Ministeri de l’Interior que, segons ha publicat la premsa local, ha començat a donar-se a conèixer aquesta setmana, afectarà també la importació, fabricació i venda d’aquesta peça originària dels paixtus. Amb l’arribada dels talibans al poder es va fer obligatòria per a totes les dones afganeses, fossin de l’ètnia que fossin. Sempre segons la premsa, en moltes ocasions s’han comès malifetes aprofitant que aquesta peça només té una reixeta a l’altura dels ulls per veure.

La mesura ha suscitat la reacció entre els mitjans salafistes. Els imams més radicals temen que això no sigui més que el preludi de la prohibició del vel integral en altres versions més en ús, com el nicab que, amb un sol vel o amb la combinació de diversos, deixa una franja al descobert també a l’altura dels ulls. Una altra versió de la vestimenta més extremista inclou una gasa que cobreix fins i tot els ulls.

Amb l’ús de fulard al cap en progressió exponencial, com a la resta dels països musulmans, el Marroc es mou entre el conservadorisme més arrelat i la modernitat més capdavantera, sobretot entre les classes benestants de Casablanca i Rabat. Mohamed VI és, la majoria de ve­gades, l’instigador de les mesures modernitzadores, encara que té clars els límits de la mentalitat del seu poble.

Les mil versions del nicab són les que s’emporten la palma en els mitjans salafistes. Són més habituals a certs barris de Casablanca i al nord del país, d’on han sortit la majoria dels gihadistes que han anat a lluitar a l’ Iraq i Síria.

“¿El Marroc va cap a la prohibició del nicab que les musulmanes porten des de fa cinc segles?”, es preguntava ofès en el seu compte de Facebook el xeic salafista Hassan Kettani. “Si és veritat, seria una catàstrofe”, va afegir.

La traspassada sociòloga i escriptora marroquina Fatima Mernissi destacava l’habilitat de la dona del seu país per modernitzar la tradició. Segons ella, la caputxa de les gel·labes femenines era un avenç per a les dones, que així tenien les mans lliures per moure’s amb facilitat. Mentrestant, les seves veïnes del Magrib havien de subjectar el haik amb les dents per utilitzar les mans.

A causa de les queixes d’altres imams salafistes perquè no prohibeixen els banyadors, la diputada i exministra d’Afers Socials i de la Dona Nuzha Skali va dir que és “un pas important en el combat contra l’extremisme religiós”. Skali va rebre crítiques quan va demanar als muetzins que abaixessin el volum de la crida a l’oració de l’alba per no despertar els que dormien.