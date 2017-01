El Marroc més pròxim

30 gen 2017 per SDRCA

V. F. – SÀPIENS – febrer 2017

MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA

En contra de la lògica geogràfica, els primers emigrants marroquins que es van installar a Catalunya no van venir del sud, sinó del nord. Al final dels anys seixanta del segle XX una greu crisi econòmica i laboral a Europa va provocar el tancament de les fronteres. Molts marroquins que havien emigrat a França van ser expulsats i van arribar al nostre país en un moment en què a Catalunya es requeria molta mà, d’obra. Cinquanta anys més tard, molts d’aquells primers immigrants han

format famílies i s’han arrelat al país d’acollida.

INTERCULTURALITAT FORA DE LA VITRINA

Tot i que el procés no ha estat sempre fàcil, avui dia la comunitat marroquina té més de 400 entitats registrades a Catalunya, fet que prova el seu dinamisme. Quan es compleix el mig segle de l’arribada dels primers marroquins al nostre país, el Museu d’Història de Catalunya ha organitzat l’exposició “Del Marroc i de Catalunya. Memòria viva entre emigració i arrelament”, comissariada per l’antropòleg Jordi Moreras, que al llarg d’uns 250 metres quadrats repassa les diverses fases per les quals han

passat els marroquins que s’han establert aquí.

A través de plafons i fotografies, el visitant podrà recórrer l’evolució de la comunitat marroquina catalana. Però el plat fort de la mostra són els nombrosos audiovisuals i objectes personals que s’hi poden veure. En els films, diversos testimonis de diferents edats i professions expliquen el seu procés darrelament

i les experiències personals que han marcat el seu establiment al nostre país en les darreres dècades. La mostra és gratuïta i a partir del març serà itinerant.

Fins al 19 de febrer. Exposició glatuuta. Palau de Mar, plaça de Pau Vila 3, www.mhcat.cat