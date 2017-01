El mar engulle a un centenar de migrantes frente a la costa libia

19 gen 2017 per SDRCA

EUSEBIO VAL – Roma. Corresponsal – foto AP – LA VANGUARDIA – 16/01/2017

El invierno y la meteorología adversa no frenan el flujo desde África

La cubierta del buque Golfo Azzurro, ayer con mujeres africanas rescatadas frente a Libia

El Mediterráneo ha vuelto a engullir, muy probablemente, otro centenar de vidas humanas. Como sucede siempre en este drama interminable de los migrantes y refugiados que tratan de alcanzar Europa por mar, nunca se sabrá a ciencia cierta cuántas personas viajaban en el viejo pesquero que se hundió, en la noche del viernes al sábado, a unas 30 millas al norte de la costa libia. Los guardacostas italianos salvaron a cuatro náufragos y recuperaron ocho cadáveres, pero, según el testimonio de los supervivientes, la embarcación había zarpado de Libia con 107 pasajeros a bordo. Otros siete cadáveres se han recuperado en el estrecho de Gibraltar desde el viernes.

La esperanza de que el invierno y el mal tiempo paralizaran el flujo migratorio se ha desvanecido. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y asociaciones humanitarias como SOS Mediterranée han dado la voz de alarma porque siguen a diario la situación en Libia y tienen informantes. La reserva de desesperados que se acumula en el país norteafricano se renueva sin cesar y nutre las barcazas de los traficantes. Pese a los intentos de algunos gobiernos europeos, como el italiano, de sellar pactos y ofrecer ayudas a los países emisores y de tránsito para controlar este movimiento masivo de personas, el trasiego no se detiene. La demanda existe, y el negocio de las mafias es demasiado tentador.

En la última tragedia las circunstancias eran especialmente difíciles para el rescate. El barco llevaba demasiada gente, mal sujetada, y las condiciones del mar eran pésimas. Tras lanzar un SOS a través de un teléfono por satélite, salieron a socorrerlos lanchas de la guardia costera italiana desde la isla de Lampedusa, el territorio europeo más cercano al epicentro de la crisis humanitaria. Al rescate se incorporaron luego una unidad de la marina francesa que participa en el dispositivo Frontex y dos naves mercantes que se hallaban en la zona.

Desde que comenzó el año, ha habido ya diversas operaciones de salvamento en el canal de Sicilia. Ayer desembarcaron en el puerto de Mesina 304 supervivientes de otros naufragios. Los transportaba la nave Aquarius, de SOS Mediterranée, que llevaba también dos cadáveres.

El activismo de la guardia costera italiana –mucho más eficaz que la maltesa– es a veces criticado por políticos que lamentan el efecto llamada de un sistema de socorro tan bien organizado. Ante estos reproches replicó el comandante general de las capitanías y de la guardia costera, el almirante Vincenzo Milone, quien subrayó “la obligación jurídica” de realizar este tipo de salvamento, incluso aunque tenga lugar lejos del área de jurisdicción italiana. La convención de Hamburgo obliga a prestar ayuda a cualquier embarcación en peligro, ya sea por vía directa o avisando a otro barco capaz de hacerlo. Según el portavoz de la guardia costera, Filippo Marini, además de las implicaciones morales y de las leyes internacionales, también el Código Penal italiano obliga al socorro.

En el 2016 llegaron a Italia, de modo irregular, más de 181.000 personas, un récord histórico absoluto. El mayor contingente (37.500) procedía de Nigeria. De estas personas, 11.700 eran mujeres y niños. Entre estos últimos, 3.000 viajaban sin familiares adultos. El segundo grupo más numeroso fueron los eritreos (20.700), entre los cuales llegaron más de 3.800 menores de edad no acompañados. Otras nacionalidades con fuerte presencia en las llegadas a Italia son los gambianos, marfileños, senegaleses y guineanos. Entre los no africanos, destacó el contingente de Bangladesh, con más de 8.000 personas, casi todos varones, entre ellos un millar de menores no acompañados.

El acuerdo sellado entre la Unión Europea y Turquía, en marzo del año pasado, y el consiguiente bloqueo de la ruta balcánica –aunque en Grecia, Serbia y otros países se hacinan decenas de miles de personas, ahora en condiciones extremas debido a la nieve– desviaron de nuevo el flujo de migrantes y refugiados al Mediterráneo central. De ahí que Italia trate por todos los medios de contribuir a la estabilidad de Libia –al menos, de la zona principal de donde parten los migrantes– y haya incluso reabierto su embajada en Trípoli, pese al peligro que ello representa. Otro de los objetivos de la diplomacia italiana es Egipto, otra plataforma de la migración clandestina. De las costas egipcias zarparon las embarcaciones que naufragaron en abril y en septiembre pasados, unas tragedias en las que se estima que pudieron ahogarse, en ­total, hasta más de 500 personas.

Se dio la circunstancia de que ayer se celebraba la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. El papa Francisco, durante el ángelus, quiso hablar de este problema que tanto le preocupa. Desde la ventana del apartamento pontificio, en la plaza de San Pedro, el Pontífice recordó a los fieles y turistas presentes que los migrantes menores de edad y no acompañados constituyen el colectivo más vulnerable. “Estos pequeños hermanos nuestros, especialmente si no van acompañados, están expuestos a muchos peligros –dijo Jorge Mario Bergoglio–. ¡Y os digo que son muchos! Es necesario adoptar todas las medidas posibles para garantizar a los migrantes menores la protección y la defensa, así como su integración”. Francisco se dirigió entonces a los dos centenares de migrantes y refugiados presentes en la plaza, a quienes saludó muy afectuosamente. “Queridos amigos, os deseo que viváis con tranquilidad en las localidades donde os acogen, respetando las leyes y las tradiciones y, al mismo tiempo, custodiando los valores de vuestras culturas de origen –prosiguió el Papa–. ¡El encuentro de varias culturas es siempre un enriquecimiento para todos!”.

Las palabras del Pontífice cobraron un especial significado después de la tensión vivida en Florencia a raíz de la muerte de un inmigrante somalí en el incendio de una precaria nave industrial en la que se alojaban 80 personas, el pasado miércoles.

También el presidente de la República, Sergio Mattarella, abordó el problema de los miles de migrantes menores de edad que llegan cada año. “Se trata de una realidad que golpea la conciencia de cada uno y de la sociedad entera –afirmó el jefe del Estado–. Están en juego, de hecho, valores fundamentales de la civilización porque en los derechos y las oportunidades de los más jóvenes se refleja el grado de humanidad, de libertad y de cohesión de toda la comunidad”. Mattarella aprovechó para instar a la Unión Europea a ser más solidaria en la gestión de la emergencia.