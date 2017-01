El Madrid de Zidane segueix exhibint múscul i estabilitat

8 gen 2017 per SDRCA

NATALIA ARROYO – Barcelona – foto J. MEDINA / REUTERS – ARA – 08/01/2017

FUTBOL, PRIMERA DIVISIÓ: El 5-0 al Granada li permet igualar la ratxa de 39 partits invictes del Barça

Mentre a Sant Joan Despí parlava Luis Enrique Martínez, al Santiago Bernabéu Cristiano Ronaldo feia el tercer dels cinc gols amb què el Reial Madrid va tombar el Granada ahir al migdia. El remat de cap del portuguès, poderós, infal·lible, còmode, va ser una mena de metàfora de la clara victòria blanca, i la coincidència en el temps amb les paraules del tècnic blaugrana semblaven una picada d’ullet del destí. Els camins de catalans i madrilenys han d’anar-se creuant al llarg dels pròxims mesos i, de moment, l’embranzida que porten els madridistes els està catapultant a la zona alta de la classificació sense que ningú els pugui frenar. Ahir el penúltim de la Lliga va estar molt lluny de poder-ho fer, superat des de l’inici.

I és que al Reial Madrid li surt tot, està pletòric, fresc i encertat. A la capital espanyola fins i tot tenen temps de fer mosaics i homenatges abans del partit, com el que ahir li van dedicar a Cristiano Ronaldo per la quarta Pilota d’Or. El xou, que va implicar Zinedine Zidane -encara que sortís a acompanyar Raymond Kopa, Michael Owen, Ronaldo, Luis Figo amb cara seriosa i poques ganes de parafernàlia prèvia a un partit-, va completar-se després sobre la gespa amb una exhibició de múscul ofensiu i de maduresa tàctica que certifica el moment de confiança tan dolç que es viu a l’equip blanc.

“Tots els jugadors són importants”

Amb el d’ahir ja són 39 partits consecutius sense perdre, una xifra que iguala la que va assolir el Barça la temporada passada. El barcelonisme, però, recorda l’abisme que va seguir a aquella dinàmica guanyadora i espera que pugui passar el mateix ara al bàndol merengue. Però no fa pinta que la caiguda blanca hagi d’arribar aviat, sobretot per la fortalesa amb què es reivindica l’equip partit rere partit. “Estem bé, estem tots en forma. Tenim un grup molt fort, tothom és important per a l’equip”, deia Karim Benzema després del matx. “Som tots un. Portem un vaixell molt ben pilotat, però sabem que hem de controlar l’eufòria, perquè la temporada és llarga”, valorava Dani Carvajal. Fins i tot des de la llotja s’elogia el moment que viu l’equip: “La ratxa és un impuls futbolístic. Tots els jugadors són importants, Zidane està comptant amb tots i ells estan demostrant el seu nivell. Tant és qui jugui perquè el rendiment de l’equip és òptim”, comentava el directiu Emilio Butragueño.

Repartint minuts amb èxit

Zidane està repartint protagonisme amb criteri i els jugadors li responen. Ahir era Isco, amb dos gols en mitja part, qui aprofitava l’ocasió per ser l’estrella, com en Copa havia fet James Rodríguez contra el Sevilla. En total, són 20 els futbolistes que han creuat la barrera dels 900 minuts -al Barça són 15- en el que portem de temporada i només Danilo (amb 780) i Coentrão (que ahir va afegir 20 minuts al comptador) tenen un paper més residual.

El tècnic blanc és conscient que el vestidor és més fàcil de gestionar quan s’està en una ratxa com la d’ara. “No s’estarà descontent ara, no? L’equip està bé i això es veu en la pressió després de pèrdua, en la concentració, en el fet que no perdem la pilota. Hem de seguir, això és llarg”, deia. Però l’horitzó, vist des d’on el mira ara el madridisme, no fa por.