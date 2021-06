Espai Avinyó, 28 de juny de 2021

Quin és el llegat de les músiques negres a Barcelona? Quines han estat les lògiques de resignificació musical que s’han dut a terme? Quins tipus de futurs podem imaginar, col·lectivament, per a la creació d’espais de musicalitat vius que amplifiquin aquest llegat i ens portin a altres llocs?

Les veus d’artistes de la diàspora africana són un dels vehicles que connecten el continent amb Barcelona. És per això que, l’Espai Avinyó us proposa, de la mà d’algunes cares conegudes de l’escena musical de la ciutat, conèixer les diverses genealogies i com, a través d’aquestes, s’han transmès aquest llegat.

Aquesta activitat forma part de “Colonialitat, Racisme i Creació” (Festival Grec, 2021), un cicle de debats que es planteja com una oportunitat per a reiniciar una conversa inacabada entre afrodescendents i africans, i entre aquests i la ciutat en la qual viuen. A més, pretenen despertar la curiositat i aportar coneixement i experiències transformadores tant per als creadors de diferents generacions com per al públic.

Amb:

Arema Arega, cantautora, pintora, dissenyadora, productora musical i realitzadora audiovisual cubana d’origen etíop, nascuda a Rússia, que actualment resideix a Barcelona.

Crotchet Fiona, cantautora i rapera, originària de Guinea Equatorial, amb més d’una dècada vivint a la ciutat comtal.

Fanta Soundioulou Cissokho transporta, fins al present, l’art dels griots africans i apropar-nos així a una forma cultural riquíssima que combina un perfecte coneixement de la tradició amb l’art de la improvisació.

Joe Psalmist, pianista, productor musical, compositor i músic, és fundador i director del ‘First African Gospel Choir’, un cor amb gran reputació des de la seva última actuació al Palau Sant Jordi.

Marc Ayza Deu, bateria freelance, docent, professor a l’ESEM Taller de Músics.

Dinamitza:

Daniel Madjody, comunicador musical.

Col·labora:

Radio Africa Magazine i el Centre Cultural Albareda.

Dia: dimarts 6 de juliol

Hora: 18.30 h

Lloc: Centre Cultural Albareda (carrer d’Albareda, 22)

Més informació i inscripcions: espaiavinyo@bcn.ca