El gran repte de l’alimentació global

30 gen 2017 per SDRCA

M. JOSEP JORDAN – BARCELONA – fotos ELIZABETH MAGRE – EL PUNT AVUI+ – 30 gener 2017

SOCIETAT: Dos experts, en biologia i en agrigenòmica, parlen sobre el que hem menjat, el que mengem i el que menjarem

La deriva cap a la dieta càrnia, un problema

Ramon Folch. Un moment del concorregut esmorzar-debat d’ahir sobre els recursos alimentaris del món, que va moderar Eduard Berraondo amb els científics Ramon Folch i Josep Maria Casacuberta al restaurant Set Portes de Barcelona L’astrofísic Xavier Luri , del grup Big Van, fent el monòleg humorístic de presentació de l’acte Josep Maria Casacuberta, investigador d’agrigenòmica al CRAG Ramon Folch, biòleg i fundador d’Estudi Ramon Folch (ERF)

Xavier Luri , del grup Big Van, fent el monòleg humorístic de presentació de l’acte,. Josep Maria Casacuberta, Ramon Folch

Un moment del concorregut esmorzar-debat d’ahir sobre els recursos alimentaris del món, que va moderar Eduard Berraondo amb els científics Ramon Folch i Josep Maria Casacuberta al restaurant Set Portes de Barcelona L’astrofísic Xavier Luri , del grup Big Van, fent el monòleg humorístic de presentació de l’acte Josep Maria Casacuberta, investigador d’agrigenòmica al CRAG Ramon Folch, biòleg i fundador d’Estudi Ramon Folch (ERF)

La seguretat alimentària a Europa és alta, la qualitat del que mengem és mitjana-alta, però el cost socioambiental també és alt

Ja tenim la capacitat de produir aliments per a tota la humanitat, sempre que no tothom vulgui un llobarro per sopar

Hem creat un sistema alimentari molt complet, però alhora molt fràgil, perquè depenem totalment de la xarxa de distribució

Al món som més de 7.000 milions de persones; semblen moltes, però tots drets cabríem a l’Empordà. El que passa és que som molt exigents

El gran salt que ha fet la humanitat en matèria d’alimentació ha estat la invenció de l’agricultura. Encara que sembli que vivim avenços increïbles, des del neolític que no hem fet una revolució semblant. Amb aquesta reflexió començava ahir el diàleg entre el doctor en biologia Ramon Folch i l’investigador del Centre de Recerca en Agrigenòmica Josep Maria Casacuberta en un nou Esmorzar de Ciència al 7 Portes, organitzat pel restaurant, El Punt Avui, l’Associació Catalana de Comunicació Científica i l’entitat Big Van, amb el patrocini de La Caixa i Alumni UB.

“L’agricultura va permetre que plantes i animals evolucionessin sota el control humà. A principis del segle XX, ja podíem fer llavors a mida”, comentava Casacuberta. Folch constatava que en el món actual coexisteixen encara formats neolítics de producció amb d’altres de sofisticats.

L’entorn on vivim és el resultat també de 10.000 anys d’agricultura.“Si parlen de paisatge natural per la televisió, veiem un camp i una vaca, quan és un paisatge econòmic modificat!”, indicava Folch. I és que els conceptes artificial i natural són relatius. “Les maduixes es van inventar fa 150 anys i, de les patates, n’hem eliminat la toxicitat”, deia Casacuberta.

Tot plegat és el resultat de l’evolució cultural i econòmica d’una humanitat que l’any 2007 ja va sobrepassar els 7.000 milions de persones. Una quantitat que pot semblar immensa, però que “no ho és tant”. “Si ens col·loquéssim tots drets, cabríem a l’Empordà. Hi ha moltes més formigues; el problema és que nosaltres som molt més exigents com a espècie”, explicava Folch, i assenyalava com de problemàtic podria ser que s’imposi la tendència cultural cap a una dieta càrnia, malgrat que al món hi ha 1.100 milions d’humans vegetarians i 1.200 milions de xinesos semivegetarians. “En la producció càrnia s’ha d’invertir molta més energia que en la vegetal”, deia, i citava la pesca com una activitat preneolítica d’un cost difícilment sostenible.

“Científicament, ja tenim la capacitat de produir aliments per a tota la humanitat, sempre que no tothom vulgui un llobarro per sopar!”, comentava el biòleg. “Quan venen dos amics a dinar, els preparem un àpat exquisit; si en venen 50, fem macarrons, i si en són 500, els donem pa i xocolata”, deia Folch per il·lustrar la situació actual del món i introduir el tema de la filosofia del quilòmetre zero, tan de moda avui dia: “És magnífica a petita escala, però molt difícil d’aplicar en llocs com Ciutat de Mèxic, amb una població de 25 milions i una rodalia de 500 quilòmetres.” Per Casacuberta, “un dels grans problemes és que la societat es mou per ideologies fixes, i no tot és vàlid a tot arreu”.

Folch assegurava que el nivell de seguretat alimentària a Europa és alt i que els productes tenen una qualitat mitjana-alta. “No tenim present com de diferent és menjar-se un enciam aquí i menjar-se’l en un país del tercer món, on podríem emmalaltir perquè s’ha rentat amb aigua fecal.” Aquí no ens hem de preocupar per això, però hem de saber que el cost socioambiental també és molt alt. D’altra banda, Folch explicava que la humanitat ha creat un sistema d’alimentació “molt complet, però alhora molt fràgil, perquè depenem totalment de la xarxa de distribució. En cas de gran catàstrofe, es col·lapsaria tot i quedaríem com a Somàlia”. Precisament aquest és un dels països més afectats per la fam que provoca el canvi climàtic. Gana i obesitat conviuen al segle XXI.

Cap a on creieu que condueix tota la qüestió dels aliments transgènics? Abel Mariné, CATEDRÀTIC EMÈRIT DE NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA DE LA UB

Què menjarem i quines escombraries generarem d’aquí a 40 anys? Xavier Luri, ASTROFÍSIC

Del forn de campanya dels legionaris romans als drons dels pagesos actuals

“Quan els legionaris romans marxaven a conquerir mons, s’enduien cereals, oli, vi, un molí de pedra i un forn de campanya. Amb cebes, llegums i una mica de carn de caça de la zona, s’alimentaven bé”, explicava Xavier Luri en la seva festiva introducció al col·loqui. Abans la gana era el problema real, però menjar era senzill. “Avui el problema és treure les cinc capes de plàstic dels bistecs i no repetir plats en la dieta. Al monestir de Cluny, els monjos menjaven carbassó cada dia durant tres mesos; aquí, si els nens fan tres cops a la setmana el mateix menú, surten als diaris!”

L’astrofísic de la UB, membre del grup còmic de divulgadors científics Big Van, explicava que, en l’últim congrés en què servien esmorzar, hi havia tants tipus de llet que la gent no en demanava per no haver de triar. “Recordeu que abans només hi havia formatge de bola o manxec? Ara en tenim més de 50 varietats. És la síndrome Starbucks!”

Luri també ens va fer viatjar al passat per parlar de les diferències en l’alimentació dels rics i els pobres: “En un castell em vaig trobar dos forats en una paret que connectaven amb les latrines. L’un, amb una marca molt fosca; l’altre, amb una de més lleugera. La primera corresponia a la dels senyors, que menjaven molta carn, i la segona, als servents, que s’alimentaven de verduretes. Avui dia és al revés. Els rics són els vegetarians i l’obesitat és un problema dels pobres!”

Hi ha hagut molts canvis en el sector primari a causa de la tecnologia. Abans era un sector majoritari i ara hi treballa menys del 4% de la població catalana. “I no penseu en la idea romàntica del pagès de sempre. Ja no és així. Vaig anar a veure uns amics pagesos i em vaig trobar el pare i el fill fent volar drons per marcar el terreny, mentre la mare, llicenciada en empresarials, feia publicitat de les cases rurals familiars a les xarxes socials per atraure clientela alemanya.”

Per cert, els romans de què parlava Luri a l’inici duien oli, i segurament sabien molt bé de quin tipus. Això no passa ara. “Si us pregunto quin oli consumim més, em direu que el d’oliva, perquè desconeixeu que l’oli de palma és present a tot arreu, des de les patates fregides fins als gelats”, assenyalava Ramon Folch.