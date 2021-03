El Butlletí de la Plataforma per la Llengua, 5 de març de 2021

L’aprovació de normes lingüísticament discriminatòries no ha disminuït i el castellà, per llei, continua sent l’única llengua obligatòria en molts àmbits diferents. Per exemple, els estrangers que sol·licitin la ciutadania espanyola continuaran estant obligats a saber castellà però català no, malgrat que la llei s’ha modificat per permetre’ls sol·licitar-la de manera virtual.