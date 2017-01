El govern es proposa lluitar contra els guetos escolars

24 gen 2017 per SDRCA

RAÜL GARCIA I ARANZUEQUE – BARCELONA – foto ACN – EL PUNT AVUI+ – 24 gener 2017

EDUCACIÓ: Els celíacs no tindran més punts el curs 2018/2019

Es fomentarà la barreja d’autòctons i immigrants

Reunió sobre la segregació escolar, ahir a la seu del Síndic de Greuges, a Barcelona

La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, i el síndic de greuges, Rafael Ribó, es van reunir ahir per analitzar les recomanacions fetes per aquest darrer en els informes sobre segregació escolar presentats el 2016 i van acordar començar a prendre mesures per al procés de preinscripció del curs vinent i per al següent amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats de tots els alumnes.

Entre les mesures més destacades hi ha la supressió dels 10 punts complementaris que es donaven als estudiants amb una malaltia digestiva crònica, com ara els celíacs, tot i que aquesta mesura no es podrà aplicar fins al procés de preinscripció del curs 2018/2019 perquè ja no s’és a temps de canviar el decret d’admissió d’alumnes per al curs vinent. Per al curs que ve sí que es vigilaran, de manera més estricta, els possibles fraus en aquesta matèria.

Ensenyament també preveu limitar, a partir del curs que ve, la matrícula viva (el nombre d’alumnes que s’incorporen als centres amb el curs començat) als centres d’alta complexitat i donar punts complementaris a les famílies autòctones que vulguin escolaritzar els fills en aquests centres, de manera que es garanteixi que un determinat nombre d’alumnes provingui de famílies no immigrades. D’aquesta manera, es pretén trencar les reticències de moltes famílies que porten els fills a escoles de fora del barri per evitar dur-les a un gueto. Aquesta mesura, però, també haurà d’esperar fins al curs 2018/2019.

Mentrestant, Ensenyament i els ajuntaments treballaran, de manera conjunta, per potenciar les funcions de les comissions de garanties d’admissió. Ensenyament trametrà un document d’instruccions i orientacions a totes les comissions per aconseguir una distribució equilibrada de l’alumnat. El text inclourà aspectes com ara el de la detecció d’alumnes amb necessitats educatives especials. Totes les mesures que es plantegen sorgeixen de les recomanacions incloses als dos informes sobre segregació escolar presentats pel Síndic de Greuges al Parlament.

La reunió d’ahir va tenir la participació d’entitats del món local, de sindicats i patronals de l’ensenyament, de professionals de l’educació i d’associacions de pares i mares, a més del Departament d’Ensenyament i el Síndic.