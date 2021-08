Núvol, 12 d’agost de 2021

El vodevil Messi d’aquest mes d’agost ha posat de manifest, d’una manera crua i sense anestèsia, com avui dia en la indústria del futbol les finances passen per sobre dels criteris esportius. El futbol com a negoci és el tema medul·lar del llibre de Marc Menchén. Per Roger Vinton