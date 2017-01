El dictador de Gambia vació las arcas públicas antes de exiliarse

24 gen 2017 per SDRCA

XAVIER ALDEKOA – Barcelona – foto Getty – LA VANGUARDIA – 24/01/2017

El nuevo presidente acusa a Jammeh de apropiarse de diez millones de euros

Partidarios del nuevo presidente Barrow, celebrando ayer la marcha del dictador, frente al edificio sede de la jefatura de Gobierno en Banjul

Se fue con los bolsillos llenos. El dictador de Gambia, Yahya Jammeh, vació las arcas del Estado y se llevó coches de alta gama y otros productos de lujo antes de exiliarse en Guinea Ecuatorial. “Según la información que hemos recibido, no hay dinero en los cofres”, señaló el nuevo presidente del país, Adam Barrow, durante una entrevista a la cadena de radio senegalesa RFM.

Su consejero especial, Mai Fatty, concretó aún más durante una rueda de prensa para denunciar el pillaje presidencial. “En el espacio de dos semanas, 500 millones de dalasi (unos 10,2 millones de euros) han desaparecido. ¡Es mucho dinero!”. Fatty confirmó también que un avión de carga chadiano se había desplazado en los últimos días a Banjul, la capital gambiana, para transportar varias pertenencias de lujo fuera del país hasta la nueva residencia de Jammeh. “En el momento en el que nos hagamos con el gobierno —indicó Fatty—, Gambia estará en dificultades financieras”. El sábado por la noche y tras semanas de crisis política, Jammeh aceptó ceder finalmente el poder y partió hacia el exilio. Aunque voló hasta territorio guineoecuatoriano, no está claro si ése será su destino definitivo. En las últimas semanas, los jefes de Estado de Marruecos, Mauritania y Nigeria habían ofrecido sus países para acoger al expresidente.

A la periodista gambiana Aisha Dabo no le sorprende la reacción cleptómana de Jammeh. “Es un hecho lamentable, pero si tenemos en cuenta cómo ha gobernado durante sus 22 años en el poder, no puede sorprendernos. Nunca ha gobernado para el pueblo, sino para sus propios intereses”. Para Dabo, coordinadora de Africtivistes, una red de ciberactivistas africanos por la democracia, aunque se confirme el robo —el bando de Jammeh no se pronunció al respecto ayer— no sería el capítulo más oscuro protagonizado por el sátrapa. “Hemos vivido cosas peores, como asesinatos, torturas o violaciones. Durante más de dos décadas hemos sufrido la desaparición de decenas de personas que aún hoy nadie sabe por qué se llevaron. No las volvimos a ver jamás”.

Barrow, quien juró su cargo la semana pasada en la embajada de Gambia en Senegal, aseguró que regresará a su país en cuanto la seguridad lo haga posible. Aunque no concretó cuándo se producirá su vuelta, dijo que será pronto. El domingo, tropas senegaleses se instalaron en Banjul para reforzar la seguridad y permitir la llegada del nuevo jefe de Estado de Gambia.

Para el analista nigeriano Ademola Araoye, la resolución pacífica del conflicto político, con la entrada de tropas senegalesas en territorio gambiano y el apoyo en bloque de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), supone un punto de inflexión. “Es una señal muy potente de que los líderes de la región están comprometidos con la democracia y no van a tolerar nuevos acontecimientos que golpeen la zona”. Para Araoye, el final feliz en Gambia es el resultado de una lección aprendida. “La implicación ahora de presidentes y expresidentes de Guinea, Mauritania, Sierra Leona o Nigeria en las negociaciones muestra el consenso en trabajar por la estabilidad”.