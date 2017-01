El dictador de Gàmbia accepta marxar del país

21 gen 2017 per SDRCA

MARTA RODRÍGUEZ – Barcelona – foto THIERRY GOUEGNON / REUTERS – ARA – 20/01/2017

El president Adama Barrow, investit a l’exili senegalès, anuncia la decisió del seu antecessor

Joves gambians celebren la investidura d’Adama Barrow, a Banjul.

Desenllaç pacífic a la crisi política de Gàmbia. El dictador Jahya Jammeh ha acceptat abandonar el poder de manera pacífica, després de sis setmanes d’aferrar-se a la cadira i pressionat pels líders de la regió que li han donat una segona oportunitat per avenir-se a plegar abans de donar ordres a una intervenció militar.

Adama Barrow, que va jurar al Senegal com a nou president, ha anunciat que Jammeh ha acceptat renunciar al poder i que preveia marxar a avui divendres del país. Nigèria i el Marroc havien ofert asil a l’home que ha reprimit la ciutadania i els opositors al seu règim des del 1994 i que preveia mantenir-se com a president “mil anys” si Al·là no el feia fora.

El seu final ha estat molt més terrenal. Acorralat al palau presidencial de Banjul, la capital del país, Jammeh s’ha quedat sense suports ni externs ni interns. Els dirigents de la Comunitat Econòmica d’Estats de l’Àfrica Occidental (Cedeao) han estat mediant amb ell fins a l’últim moment perquè acceptés la derrota electoral de l’1 de desembre i cedís de manera democràtica el poder a Adama Barrow, que es va imposar sorprenenment amb el 45% dels vots. L’autoritari líder, que havia fet de Gàmbia una república islàmica, s’ha quedat sol també a casa. Primer van ser alguns dels seus ministres i la seva vicepresidenta, Isatou Njie-Saidy,que van plegar i marxar a l’exili. El remat final ha estat el distanciament final de l’exèrcit, que havia advertit que no ordenaria als seus homes a plantar batalla contra les tropes africanes que ja havien entrat al país per desallotjar Jammeh.”Els donarem [als soldats de la Cedeao] la benvinguda amb flors i els farem una tassa de te”, havia afirmat el general Ousman Badjie

Un bon exemple de la solitud del dictador, que va obtenir el 34% dels sufragis, són les mostres d’alegria desbordada que es van viure als carrers del país després de la investidura de Barrow. Milers de persones han desafiat l’estat d’emergència decretat per Jammeh en un intent de controlar una societat farta de misèries i mà dura, i han ballat per la fi del vell règim sense que ni l’exèrcit ni la policia ni els soldats fessin acte de presència per evitar-ho.

Adama Barrow, reconegut per la comunitat internacional, havia afirmat en declaracions a Aljazeera que “no es pot permetre a Jammeh continuar al país” perquè “dificultaria la feina”.

La Comunitat Econòmica dels Estats de l’Àfrica Occidental (Cedeao) havia detingut l’avanç de les tropes que dijous a la nit havia començat a desplegar al petit país subsaharià per donar temps als mediadors africans que intenten convèncer Jammeh que plegui. El nou termini acabava avui després que s’exhaurís el temps extra perquè el perdedor a les urnes fes les maletes.

Acció militar, a punt

L’exèrcit senegalès va entrar ahir a Gàmbia per expulsar Jammeh de la presidència i facilitar l’arribada de Barrow. Però malgrat que els països de la Cedeao ja tenen mitjans aeris i nàutics a punt per intervenir a Gàmbia, l’organització vol donar una segona oportunitat al diàleg i avui el president de Guinea Conakry, Alpha Condé, i el de Mauritània, Mohamed Ould Abdelaziz, es reuneixen amb Jammeh, com ja ho han fet, sense èxit, el seu homòleg de Nigèria.

“Si Jammeh s’obstina, la Cedeao el desallotjarà”, havia advertit el president de la comissió d’aquest organisme depenent de la Unió Africana, Marcel Alain de Souza.