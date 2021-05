El Departament de Polítiques Digitals et convida a assistir al 4 Years From Now juntament amb el MWC Barcelona 2021

Comunicat SmartCatalonia, 21 de maig de 2021

La Generalitat de Catalunya ofereix entrades gratuïtes a aquells professionals de l’ecosistema digital català que vulguin assistir als congressos del 4 Years From Now juntament amb el MWC Barcelona 2021, que se celebraran del 28 de juny al 1 de juliol al recinte de Fira Gran Via Barcelona, per què puguis descobrir les noves tecnologies que estan transformant les indústries tradicionals.

El 4 Years From Now (4YFN) és el congrés internacional on emprenedors i startups del sector mobile presenten els seus productes i serveis, en el marc del Mobile World Congress.

Amb l’entrada del 4YFN també podràs accedir al MWC Barcelona, on et convidem a visitar la seixantena d’empreses catalanes que estaran exposant els seus productes i serveis al pavelló de la Generalitat de Catalunya, situat al Hall 4 del recinte firal.

Sol·licita la teva entrada al 4YFN emplenant el següent formulari.

Si s’accepta la teva petició rebràs un correu amb la invitació oficial on es demanarà que completis la teva inscripció.

Les entrades que t’ofereix la Generalitat de Catalunya són limitades i s’entregaran per rigorós ordre d’inscripció.