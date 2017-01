El comerç just com a alternativa responsable a les compres nadalenques

2 gen 2017 per SDRCA

David Laguía | València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 02.01.2017

Els consumidors poden adquirir en les seues tendes des d’aliments a xocolates, infusions o café, i fins i tot joguets i complements

El comerç just com a alternativa responsable a les compres nadalenques

Les festes nadalenques s’han convertit en un període de compres compulsives en la societat occidental. Milions de persones es llancen als centres comercials en busca del millor regal possible „o aquell que li permeta quedar bé„ per als seus sers estimats. En eixa vorágine, la Coordinadora Valenciana de ONGD ha recordat els beneficis que comporta el comerç just, al que consideren com l’alternativa més responsable davant el consumisme nadalenc.

Este tipus de comerç, que oferixen organitzacions com Setem, Petjades, Ecosol, La Tenda de Tot el Món, Cáritas, Proyde, Oxfam Intermon o Solidaridad Internacional PV, es duu a terme amb articles per a la producció dels quals es garantixen els Drets Humans i laborals dels qui els creen o fabriquen i, al seu torn, s’evita la degradació del medi ambient.

La Coordinadora de ONGD sosté que estos productes de comerç just generen canvis molt positius entre les persones que els realitzen i el seu entorn. Els treballadors desenvolupen la seua activitat en condicions adequades, reben un salari digne i igualitari entre hòmens i dones, i no posen en risc la seua salut. Així mateix, insistixen que en la seua fabricació no hi ha hagut explotació infantil i els processos d’elaboració són respectuosos amb el medi ambient.

Els productes que s’inclouen en la xarxa de comerç just, que procedixen de 120 organitzacions de més de 30 països d’Amèrica Latina, Àfrica i Àsia, van des de l’alimentació „café, xocolates, infusions, dolços nadalencs, begudes…„ fins a joguets, complements, cosmètica natural, bijuteria, parament i tèxtil de llar, decoració o papereria.