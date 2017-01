El comerç citrícola desmentix la presència d’agres sud-africans en les tendes valencianes

18 gen 2017 per SDRCA

J. L. Z. – València – foto Levante-EMV | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 18.01.2017

L’organització empresarial que presidix Vicente Bordils denuncia que la falta de diligència en la informació al consumidor és un problema recurrent en la gran distribució, que afecta no solament a l’origen sinó tam­bién a la correcta identifi­ca­ción varietal

Vicente Bordils, president del Comité de Gestió de Cítricos

El Comité de Gestió de Cítricos (CGC) -l’associació que integra als principals ope­­radores pri­­guals, ex per­­ta­daures pe­­ro també importadors del país- desmentix que durant vaig donar­ciem­bre i gener s’hagen man­tingut en els lineals dels supermercats o hipermercats espanyols, més que si aca­sota, residualment, cí­tri­cos importats de Sud-àfrica o de qualsevol altra procedència de l’hemisferi sud.

El CGC ix al pas de les in­­for dt.­cio­nes difoses durant estes últimes setmanes per part d’una or­­­ga­ni­za­ción agrària valenciana que, si ben parell­tían d’un interés legítim i d’una informació certa, es ba­­sant en errors aliens en el marcat sobre la pro­ce­donen­cia de la fruita. Estes infraccions, quan són­co em­­­tu­dónes amb la campanya tan avançada, no solament danyen la re­pu­ta­ción de les distribuïdores que les cometen si­­­­no que tam­­bién siem­­­bran el dubte sobre els proveïdors que les abas­tecen al pro­­yectar la falsa idea que s’està ad­quiriendo a­la meua els de quilòmetres fruita forana mentre es rebutja la fruita més fresca que pu­­­­­die­ra culti­var­­­s’a­és ca­sa distància del propi punt de venda, negant-li aparentment a l’amb­el seu­el meu­dor l’opor­la teua­ni­doneu d’adquirir fruita més fres­ca.

Investigació dels casos denunciats

Després d’investigar tots els casos de­nun­cia­dos i després de sondejar la situació amb responsables de com­pras de les ca­denas de distribució, el CGC ha pogut amb­després de­tar que tals infraccions quant a la infor­dt.­­­­­­­ción transmesa al consumidor han sigut recurrents i que s’ha produït una reac­­­ción dispar per a tra­tar de­co rre­girlas: hi ha hagut importants en­senyals que -després de les denúncies- sí han or­­­denado revisar la situa­ción però hi ha hagut unes altres que, molt al contrari, s’han reiterat en el seu error.

No és la primera ocasió que tal cosa succeeix, és més, les incorreccions sobre la procedència en els li­nea­els de les taronges o man­­­darinas venudes a granel es repetixen en els supermercats i hipermercats de les pro­pias zones pro­duc­toras i s’agreugen si cap més com més lluny se situen d’aquest. La si­tua­ción es re­pi­­t’any rere any: les pissarres amb les quals el comprador s’informa no s’actualitzen correctament més que en el preu, amb el que el producte així exposat es devalua i maltracta al no revisar altres qüestions claus, re­­­li­van­tes per al consumidor i d’obligada informació, com la procedència, la varietat o fins i tot la­ca et­­goría co­mercial.

En este sentit, el CGC vol traslladar a l’opinió pública el contrasentit que suposaria que, una vegada co­menzada la campanya local, els operadors citrícolas espanyols seguiren oferint fruita forana. De­­nin guna dt.­nera tal cosa seria possible, ni tan sols rendible per als seus associats, que deuen el seu ne­go­cio als ci­­­­tricultores és­pa­ñoles i que tracten d’oferir sempre la fruita en les millors condicions de fres­cu­ra i ca­li­­­doneu. Donada la gravetat de l’assumpte, el CGC vol traslladar el problema a la Mesa de la Cadena Agroa­li­men­­­t­ària, on estan presents les patronals de la gran distribució, ASEDAS, ACES i ANGED.