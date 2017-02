El col·legi San Antonio Abat presenta el documental «Alto el foc»

20 feb 2017 per SDRCA

D. Laguía – València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 20.02.2017

Missions Salesianas presenta hui a les 19 hores en el col·legi salesià San Antonio Abat de València el documental «Alto el foc», en el qual s’aborda el procés de reconstrucció personal i reinserció social dels menors en països que es troben en situació de conflicte.

En concret, tracta la problemàtica de Colòmbia, on més de 50 anys de guerra entre les FARC, l’ELN, els paramilitars i l’Estat han deixat huit milions de víctimes.

El treball, dirigit per Raúl de la Fuente, recorre en 21 minuts les pors, els somnis i les esperances dels seus protagonistes, Catalina i Manuel, dos jóvens que es van aconseguir desvincular de les FARC a Colòmbia. Així, narra la seua arribada a la guerrilla, la seua desmobilització, el seu procés de reconstrucció personal en l’obra salesiana i els seus somnis per a un futur en pau i com a actors i constructors d’eixa pau.

Els menors desvinculats del conflicte són acollits en Ciutat Don Bosco Medellín pels salesiàs, que en els últims 15 anys van acompanyar a més de 2.300 menors desmobilitzats, com va ser el cas de Catalina i Manuel, els protagonistes d’esta història.