El Col·lectiu Soterranya envia 17 bicicletes per a xiquets refugiats

27 feb 2017 per SDRCA

Levante-Emv – València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 27.02.2017

El projecte solidari Bicis per a totes, impulsat pel Col·lectiu Soterranya, l’associació AMA i Espai Tàndem, ha recuperat i reparat disset bicicletes per a entregar-les al moviment associatiu d’Alaquàs, que en col·laboració amb l’associació Karaama, ha realitzat una campanya de recollida de material, menjar i roba per als camps de refugiats Lesbos, Moria i Karatepe a Grècia.

Les bicis van destinades a xiquets, xiquetes i adolescents. «Es tracta d’una obligació moral de totes les persones, col·laborar en la mesura de les nostres possibilitats», indiquen des del projecte. «Es tracta només d’un xicotet gest amb els més menuts, per a arrancar-los un somriure i facilitar-los el dia a dia i enviar-los un missatge clar i contundent: A pesar de la incapacitat dels governs europeus, la ciutadania no els oblida i esperem amb els braços oberts la seua vinguda al més prompte possible», afigen.