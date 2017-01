El clima gèlid agreuja el drama dels refugiats

10 gen 2017 per SDRCA

REDACCIÓ – ATENES – foto MARKO DJURICA / REUTERS – EL PUNT AVUI+ – 10 gener 2017

POLÍTICA: Viuen en tendes de campanya, suportant temperatures per sota dels zero graus

Un refugiat menjant sobre la neu, ahir als afores de Belgrad

L’onada de fred que glaça gran part d’Europa ha agreujat encara més la situació dels refugiats. A les illes gregues de Lesbos i Chios, on hi ha refugiats que viuen en tendes de campanya, ahir continuava nevant i les temperatures havien caigut per sota dels zero graus. L’alcalde de la capital de l’illa de Lesbos, Spiros Galinos, assegurava que hi ha refugiats que han pogut ser acollits en cases amb calefacció. “A Moria, però, la situació ha empitjorat perquè hi ha el doble de les persones que hi caben”, hi afegia. En aquest camp de refugiats hi ha 3.500 persones. Organitzacions no governamentals han criticat el govern grec perquè no subministra material perquè els refugiats es puguin escalfar. La Comissió Europea reconeixia que la situació als camps de Grècia “és insostenible”. Mentrestant, a Belgrad, més d’un miler de refugiats que pretenen continuar el seu camí cap al nord d’Europa, es negaven a ser allotjats en centres oficials i desafiaven les baixes temperatures a l’aire lliure o en edificis abandonats de la capital sèrbia. D’altra banda, a Polònia deu persones més haurien mort en les últimes hores a causa del fred, segons informaven ahir les autoritats, i és que les temperatures han caigut fins als quaranta graus sota zero. La policia polonesa demanava a la població que estigués alerta i que reaccionés davant les persones més vulnerables a tenir una hipotèrmia, sobretot els sense sostre. Des del novembre, 55 persones han perdut la vida a Polònia a causa del fred i 24 més han mort a causa de la inhalació de monòxid de carboni procedent de les estufes de carbó. A Itàlia, un altre dels països més sacsejats per l’onada de fred i on han mort vuit persones els darrers dies, moltes escoles de les zones afectades no van poder obrir ahir les portes.