El català és teu, vols ajudar-lo ?

Òmnium Cultural, 28 de setembre de 2021

En l’ús del català anem enrere, i no ens podem quedar quiets. La llengua és un dels nostres principals elements de cohesió que ens vertebren com a poble. Hem d’actuar per fer que la llengua sigui útil i respondre als qui la volen minoritzar.

Òmnium Cultural vam néixer fa més de 60 anys per defensar la llengua, i destinem prop del 50% del pressupost a projectes lingüístics i culturals. Per defensar la llengua, aquesta tardor posem tota la nostra força en l’inici d’una estratègia de país per viure plenament en català.