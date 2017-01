El cartó és salut alimentària

29 gen 2017 per SDRCA

Manuel Toharia | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 29.01.2017

L’evolució i la millora dels envasos i embalatges per a conservar aliments, frescs o processaments, ha facilitat de manera notable el transport d’eixos productes lluny dels seus llocs d’origen i ha anat aportant a la humanitat soluciones cada vegada més eficaces. El cas dels productes frescos, en particular les fruites i hortalisses, revestix especial interés en haver-se focalitzat preferentment en dos tipus de caixes, les de cartó ondat i les de plàstic reutilitzable. Tots dos embalatges pareixien tindre similars avantatges quant a la conservació d’aliments, a pesar del seu molt diferent origen: el cartó ondat està fabricat amb un alt percentatge de paper reciclat, mentre que el plàstic és un derivat petroquímic que pot ser reutilitzat.

Amb tot, el conjunt de la cadena de valor de les fruites i verdures ve mostrant una creixent preocupació per la contaminació microbiològica derivada dels diversos envasos a l’ús. És obvi que els bacteris patògens poden posar en perill la seguretat alimentària, però també són transcendentes els bacteris associats a la putrefacció per la seua repercussió econòmica, ja que afecten a la vida útil dels vegetals. Esta preocupació s’ha traslladat a l’estament científic, que en els últims temps s’ha interessat en l’avaluació objectiva dels possibles danys per contaminació bacteriana en funció del tipus d’embalatge.

En particular, una investigació realitzada pel Departament de Ciències dels Aliments de la Universitat nord-americana d’Arkansas, en Fayetteville, i donada a conéixer al novembre de 2015, havia trobat bacteris patògens en les caixes de plàstic reutilitzable, fins i tot després d’haver sigut netejades després d’utilitzades. Els científics, dirigits pel Dr. Steven Ricke, director del Centre per a la Seguretat Alimentaria de la citada Universitat, i un dels especialistes més prestigiosos en aquest camp, posaven de manifest que els habituals procediments de neteja de la indústria podien fracassar en la desinfecció dels envasos de plàstic reutilitzable ja que van trobar bacteris del gènere Salmonella refugiades en els clevills i esquerdes del material de la caixa, impedint així l’acció dels desinfectants industrials. Davant l’al·legació de la indústria del plàstic reutilitzable que aconseguixen una higienización del 99,5%, el doctor Ricke va reposar que la xifra pareixia impressionant, però que en el 0,5% restant hi havia milions de cèl·lules patògenes.

A Europa, més recentment, he pogut veure un estudi realitzat per científics del Departament de Ciències de la Alimentación i l’Agricultura de la Universitat de Bolonya, que va monitoritzar l’intercanvi de microbis entre els processos de producció i envasament, i viceversa, centrant-se en la influència del material d’envasament sobre la contaminació creuada. La seua conclusió és que les caixes de cartó ondat mantenen la fruita fresca i segura durant més temps que les de plàstic reutilitzable: fins a tres dies més de vida útil.

Els investigadors, dirigits per la professora Rosalba Lanciotti, han demostrat en concret que les caixes de cartó ondat asseguren una major qualitat de la fruita envasada en reduir la contaminació creuada microbiana. Amb açò es disminuïx el risc de malalties transmeses pels aliments, al mateix temps que s’incrementa la vida útil de la fruita, contribuint a millorar la seua frescor, sabor, aroma i aparença. Es van tindre en compte tots els factors que pogueren influir en estos processos com, per exemple, la temperatura durant l’emmagatzematge, el període de temps abans de la seua venda o els danys superficials que pogueren presentar eventualment alguns productes. L’estudi demostrava que la transferència de microorganismes causants de la putrefacció va ser sempre inferior en el cas del cartó. La conclusió dels científics italians és que la fruita envasada en cartó ondat arriba al consumidor final en un estat més segur i més fresc que l’envasada en plàstic reutilitzable.

També en el plànol ambiental presenten diferències. El cartó ondat constituïx un dels exemples més cridaners d’economia circular en ser la seua matèria primera, el paper, un recurs natural, renovable, reciclable i biodegradable. La contribució de l’envàs de cartó ondat a la lluita contra el canvi climàtic és notable perquè disminuïx les emissions nocives gràcies als seus processos nets i responsables i a este efecte embornal de l’arbre d’on procedix la fusta. Considerem una dada: la superfície forestal europea creix 700.000 hectàrees a l’any, gràcies en gran manera a la indústria del paper i el cartó. Pareix obvi, doncs, que en l’imparable procés de millorar els nostres envasos d’aliments, especialment de les fruites i verdures, suposa un pas avance més preferir el cartó ondat al plàstic reutilitzable. Un fet sobre el qual convindria cridar l’atenció per igual de productors agrícoles, comercializadores, exportadors i distribuïdors.