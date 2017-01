El cap de l’exèrcit retira el suport al president sortint

21 gen 2017 per SDRCA

REUTERS – GÀMBIA – foto AFP - EL PUNT AVUI+ – 21 gener 2017

POLÍTICA: Soldats senegalesos a la frontera amb Gàmbia

El cap de les forces armades gambianes va anunciar ahir que l’exèrcit no s’oposarà a la intervenció militar internacional per apartar del poder al president Yahya Jammeh, perdedor de les eleccions de desembre però que rebutja plegar. Mentrestant, els líders de la regió intentaven un darrer esforç per convèncer Jammeh que vagi a l’exili i cedeixi el seu lloc al nou president, Adama Barrow.