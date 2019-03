El bé negre amb potes rosses

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de març de 2019

Així serà la Humanitat en un futur llunyà. La involució de la natalitat blanca davant una creixent natalitat negra. Europa haurà de fer algun pas contra el canvi racial

Per què les coses van com van ? Els governs blancs no pateixen massa per aquest problema mitjançant la natalitat, l’únic sistema és que els infants facin un canvi per la pell

Un tema que torna a sortir a la premsa és el de la segregació escolar. Quant anys fa que dura aquest problema. Fent una projecció es pot dir que aquells nens ja són al carrer fent esforços per la integració laboral: com els hi va ?

Per què l’escola torna a fer un clam per resoldre aquest inacabat problema ? Dic això perquè mares negroafricanes des de fa anys lluiten per adaptar els seus fills a les escoles

Com es menja això ? Hi ha alguna autoritat que no dormi per aquest fet ?

Roma hagué de fer front a pobles veïns: els bàrbars del nord i els berbers del sud. Van vèncer els forasters amb un nivell cultural ridícul. Només va guanyar la raó de la força. Ho recordem tots ?

Aquestes situacions poden provocar una rialla, però hi són. Només el record de la Història pot servir de bàlsam per al nostre futur comú. El monstre del bé amb potes rosses plana damunt nostre perquè no és una bèstia de zoològic sinó de carrer

Hem de fer un esforç per triar quina societat volem, la qual cosa cal definir-la amb precisió i seny. Cal avaluar els resultats, uns resultats que permetin fer reajustos per a les generacions precedents

Jo crec que demanar tot això només als mestres és excessiu perquè hi ha grups que poden dedicar-se a aquestes tasques des de fora tot aportant els resultats adquirits

Pot semblar que aquesta tasca pugui ser irrellevant, però és de gran importància per al futur