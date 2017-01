El 80 % dels xiquets valencians amb càncer aconseguixen superar la malaltia

18 gen 2017 per SDRCA

Levante-Emv – València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 18.01.2017

Sanitat: La supervivència als tumors infantil creix a la Comunitat Valenciana un 20 % en 30 anys

Quasi el 80 % dels xiquets valencians de fins el 15 anys als quals se’ls ha diagnosticat un càncer aconseguixen superar la malaltia hui en dia. Són a més, un 20 % més dels xiquets que aconseguien curar-se d’algun tipus de tumor en els anys 80. Així, en tres dècades, la supervivència “en els menors de 15 anys per a tots els tipus de tumors ha passat del 60% a prop del 80%”, segons ha posat en relleu este matí la consellera de Sanitat, Carmen Montón, en la inauguració de la 29 Jornada Viure en Salut, organitzada amb motiu de la commemoració dels 30 anys de l’engegada del Registre de Càncer Infantil de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, Montón ha destacat que el Registre de Tumores Infantiles va ser dels primers sistemes d’informació sanitària de la Comunitat creat per la Conselleria de Sanitat en el primer govern de la Generalitat Valenciana. “Les primeres transferències de l’estat en matèria sanitària a la Comunitat van permetre a la Direcció general de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat iniciar el procés de creació del registre”, ha recordat la titular de Sanitat.

Es tracta d’un registre de base poblacional que el seu objectiu és conéixer l’impacte del càncer en menors de 20 anys de la Comunitat Valenciana. El registre proporciona resultats d’incidència i supervivència des de l’any 1983 en menors de 15 anys i la seua evolució en els últims 30 anys. Des de 2007, també proporciona resultats d’incidència i supervivència d’adolescents entre 15 i 19 anys.

Actualment, tres dècades després, les dades de prop de 3.500 pacients que figuren en el registre permeten estudiar el càncer en el nostre entorn, descriure les característiques dels pacients afectats, conéixer l’evolució temporal, la seua distribució territorial i estudiar la supervivència. A la Comunitat, 2.300 d’estes persones han superat el càncer. El registre permet a gestors sanitaris i professionals assistencials i de salut pública disposar d’informació de gran rellevància al servici de l’atenció als pacients.

Càncer infantil, l’1% del total

Cada any a la Comunitat es diagnostiquen prop de 25.000 nous tumors en tota la població. En els xiquets menors de 15 anys els casos diagnosticats anualment són menys del 1% del total. No obstant això, cada dos dies es diagnostica un nou cas de càncer en menors de 20 anys en els hospitals de la nostra Comunitat. En línies generals, es diagnostiquen anualment entre 170 i 190 nous casos de càncer en menors de 20 anys, dels quals 120 correspondrien al grup d’edat de 0 a 14 anys. El càncer infantil presenta una incidència estable al llarg d’estos anys.

En el conjunt d’edats, el grup diagnòstic de leucèmies agrupa a més de la quarta part del càncer, seguit dels tumors del sistema nerviosos central (21%) i els limfomes (18%). Si bé la distribució dels grups canvia per a cada grup d’edat. En menors de 5 anys, els tumors més freqüents, a més de les leucèmies són els neuroblastormas, sarcomas de teixits blans i sistema nerviós central. En els adolescents, els grups més freqüents són sistema nerviós central, limfomes i tumors epitelials.

Únic registre poblacional monogràfic a Espanya amb una sèrie tan llarga

La consellera també ha ressaltat que “es tracta de l’únic registre poblacional monogràfic que existix a Espanya amb informació d’alta qualitat i llarga sèrie temporal en estes edats”. Així mateix – ha continuat- ,”contribuïx amb els seus casos als estudis que sobre càncer infantil es realitzen tant a Espanya com a Europa i té el reconeixement de la (IARC) Agència Internacional d’Investigació en Cáncer.”

Montón ha agraït la labor pacient, minuciosa i continuada que ha permès disposar de moltes dades i de gran qualitat gràcies a la col·laboració dels professionals sanitaris, tant els epidemiòlegs del Registre com els professionals sanitaris assistencials, especialment de les unitats d’Oncología pediàtrica de La Fe, de l’hospital Clínic i de l’hospital General d’Alacant.

Unitat de referència europea en Oncología Pediátrica

Finalment, la consellera també ha recordat que, l’Unitat de Oncología Pediátrica de l’hospital La Fe va ser reconeguda al gener d’enguany per la Comissió Europea per a formar part de les noves Redes Europeas de Referencia (ERN). Es tracta de xarxes europees de malalties rares i complexes, que inclouen centres especialitzats i que complixen amb estrictes requisits que es requerien per a ser acceptats en la xarxa. D’igual manera, l’Unitat de Oncología Pediátrica de l’Hospital La Fe està acreditada en Sarcomas en la Infancia com a unitat de referència nacional per al Sistema Nacional de Salut pel Ministeri de Sanitat.