El 62 % de les donants d’òvuls són jóvens “altruistes, empàtiques i solidàries”

19 gen 2017 per SDRCA

Efa – València | Levante – El Mercantil Valenciano – 19.01.2017

Perfil: Segons un estudi del programa d’ovodonació de l’IVI, les principals receptores són dones de més de 41 anys

El perfil majoritari de la dona donant d’òvuls (un 62 per cent) són jóvens d’entre els 18 i 25 anys, que ha crescut en una cultura més altruista que les generacions anteriors, empàtiques i solidàries, seguides de les «mares sensibilitzades». Estes són algunes de les conclusions d’un estudi del Programa de Ovodonación del Institut valencià d’Infertilitat (IVI), que dirigix Pilar Alamá, en el qual s’assenyala que el segon grup majoritari (un 29 %) són dones d’entre 26 i 31 anys, moltes de les quals han experimentat ja la maternitat i tenen major sensibilitat cap a les dones amb problemes reproductius.

Segons informa l’IVI en un comunicat, el tercer grup de donants (un 9 %) són dones d’entre 32 i 35 anys, «mogudes a donar els seus òvuls per un sentiment de solidaritat pur, conscients de la importància d’este gest per a eixes dones privades per la naturalesa de ser mares amb els seus propis gàmetes». «Estos tres grups de donants posen de manifest amb els seus gestos desinteressats el valor que les dones ens ajudem entre nosaltres en una qüestió en la qual només nosaltres podem aconseguir el canvi», assenyala Alamá. Es tracta, afig, d’una «acció altruista, anònima i voluntària que té la finalitat més gratificant que puga imaginar-se».

Quant al perfil de les dones que recorren a les donacions d’òvuls, Alamá ha informat que supera ja els 41 anys d’edat, «un retard progressiu en l’accés a la maternitat que en la major part de les ocasions acaba apuntant directa i unívocament a un tractament de fecundació in vitro amb òvuls donats».