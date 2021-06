El 15 de juliol celebrarem la festa d’estiu dels llibres a Catalunya. Participa en el LLIBRESTIU 2021 !

Posted by

Gremi d’Editors de Catalunya, 7 de juny de 2021

Des de la Cambra del Llibre de Catalunya us animem a participar activament a la festa d’estiu dels llibres, LLIBRESTIU 2021, que celebrarem a totes les llibreries de Catalunya el dijous, 15 de juliol en horari de tarda-nit.

Es tracta que cada llibreria pugui organitzar la tarda vespre del proper 15 de juliol activitats (des de presentacions de llibres amb escriptors a música en viu, passant per debats, tertúlies, o qualsevol altre acte cultural que se us pugui acudir) per atreure la presència dels lectors.

Us volem informar que comptem ja amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, així com d’altres municipis de Catalunya, per organitzar enguany el LLIBRESTIU.

Estem tramitant amb les administracions les autoritzacions corresponents per ampliar l’horari de les llibreries fins a les onze de la nit i per obtenir suport per fer-ne una bona comunicació entre els ciutadans. També estem gestionant, a través del Gremi de Llibreters, que l’Ajuntament de Barcelona pugui contribuir econòmicament a una part del cost de les activitats que cada llibreria vulgui fer a la ciutat.

En els propers dies us anirem informant de la imatge del LLIBRESTIU, i us farem arribar el kit amb els diversos formats perquè el pugueu utilitzar a les xarxes socials i als espais que creieu convenients per a que arribi al màxim possible de persones.

Estem convençuts que aquesta iniciativa contribuirà a dinamitzar novament la lectura abans de les vacances d’estiu i, sobretot, a incentivar la visita a les llibreries per reforçar el seu paper d’agents de la vida cultural de les ciutats i pobles de Catalunya.

Des de la Cambra del Llibre us animem a participar-hi per consolidar la festa en els propers anys.

Us seguirem informant.

Cambra del Llibre de Catalunya

Barcelona, 7 de juny de 2021