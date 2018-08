Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 d’agost de 2018

Egipte és el principal protagonista de la premsa escrita sobre l’Àfrica en els darrers 8 mesos, en total 21 articles. A part de la golejada encaixada per Egipte a cor que vols de Rússia, les notícies egípcies sempre van envoltades per l’arqueologia. Terenci Moix sempre va ser un enamorat de l’art egipci: es parla dels faraons i de les piràmides

Des del punt de vista internacional sempre rep mandataris per signar acords entre grups palestins. Egipte mostra així sempre la seveva autoritat i hospitalitat

La notícia més important que ha generat Egipte han estat les eleccions presidencials quela premsa internacional no ha vist de gaire bons ulls tota una sèrie de fets relacionats. Tots els candidats van ser detinguts o a punt d’entrar a presó perquè Al-Sissi pugui conservar el poder junt amb una farsa electoral. La participació en les eleccions fou baixa

En la crònica de societat destaca l’onada de detencions la detenció d’un advocat del cas Regeni, el nombre creixent de penes de mort encara no no executades. Els egipcis queden empobrits per les retallades més dures durant dècades deixa de perseguir la feminista Mozn Hassan. El Caire ja té els dies comptats com a capital d’Egipte perquè ha decidit fer-ne una de nova