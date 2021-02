Posted by

Núvol, 4 de febrer de 2021

Crec que hem de deixar de protegir el pensament del feixisme i del perill del feixisme Quan es diu que Trump és un feixista, no és veritat, no és una categoria que t’expliqui la seva figura. Els fets del Capitoli no tenen res a veure amb la Nit dels vidres trencats. Una entrevista de Joan Burdeus