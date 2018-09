Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 de setembre de 2018

Les notícies que arriben del Congo Kinshasa no són falagueres. La premsa informa el 9 de maig d’enguany que l’ebola reapareix al Congo amb almenys 17 morts. El focus és en un espai rural. El primer lloc on va aparèixer l’ebola fou al Congo amb una soca com ara diferent de la que aparagué després a l’Àfrica occidental

La intervenció efectiva de l’Organització Mundial de la Salut fou molt lenta per la qual cosa propicià milers d’infeccions i de morts. Al final, gràcies a la mobilització de mig món es van trobar moltes tècniques per prevenir i barrar el pas a l’epidèmia

La premsa informa el 18 de maig sobre el perill que el focus arribi a una ciutat. En efecte, l’epidèmia arriba a una gran ciutat del Congo, Butembo, segons la informació del 6 de setembre d’enguany

Butembo és una ciutat situada en la província de Kivu Nord, essent una de les ciutats comercials més importants del Congo. La població de la ciutat s’estimava en 700.000 habitants (2009). Disposa de grans hospitas

L’1 d’agost de 2018, el Ministeri de Salut de la República Democràtica del Congo va declarar un nou brot de malaltia del virus d’ebola a la província de Kivu Nord.

El Ministeri de Salut, l’OMS i els socis responen a aquest esdeveniment, i treballen per anul·lar la totalitat d’aquest brot.

Els números poden fluctuar diàriament a causa de molts factors, incloent el seguiment continuat, la investigació i la reclassificació de casos.

Els casos d’alerta i sospites són investigats de manera sistemàtica per confirmar o excloure la malaltia pel virus d’ebola abans d’incloure-la en el recompte de casos o descartar-se com a no casos