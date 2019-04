Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 d’abril de 2019

Durban (en zulu, eThekwini) és una ciutat de Sud-àfrica a la província de KwaZulu-Natal, a la vora de l’oceà Índic.

Amb 3,5 milions d’habitants és la tercera ciutat més gran del país, després de Johannesburg i Ciutat del Cap. El 68,5% de la població és negra, el 20% asiàtica, el 9% blanca i el 2,5% és mestissa. És, a més, la més cosmopolita de totes, amb el zulu com a llengua materna més parlada, seguida per l’anglès (1a llengua de comunicació), l’afrikaans i l’hindi.

A més de ser un centre turístic, el port de Durban és el més important de tot Àfrica (entre els generalistes) i allotja la terminal de contenidors més gran de l’hemisferi sud, a més d’un substancial sector industrial. Rep més de 5.000 vaixells mercants a l’any i dos terços del negoci de contenidors nacional es realitza a través del seu port, donant feina a més de 100 000 persones

El 1998, va guanyar el premi de l’Organització de les Nacions Unides a la Ciutat Millor Administrada de Àfrica

Els negres africans són el 51% de la població, seguits dels asiàtics de Sud-àfrica que són el 24%, els blancs componen el 15% de la població i els coloureds o mestissos el 8,6%.

El 48,9% de la població és menor de 24 anys, mentre que 4,2% és major de 65. L’edat mitjana a la ciutat és de 25 anys, i per cada 100 dones hi ha 92,5 homes. El 27,9% dels habitants de la ciutat són aturats. El 88,6% dels aturats són de color negre, el 18,3% són mestissos o coloreds, un 8,2% són asiàtics de Sud-àfrica i només el 4,4% són blancos

El 63,04% dels residents de Durban usen l’idioma zulu a la llar, el 30% parla anglès (principalment les poblacions asiàtica, blanca i mestissa), el 3,43% parla xhosa, el 1,44% parla afrikaans, el 0,7% parla sotho, el 0,2% parla ndebele, el 0,1% parla Sesotho sa leboa o sotho del nord i el 0,93% de la població parla algun idioma no oficial a la llar. El 68,0% dels residents són cristians, el 15,5% no tenen cap religió, el 11,3% són hinduistes, el 3,2% són musulmans i el 1,9% tenen altres creences o creences indeterminadas.4

El 10,0 per cent dels residents majors de 20 anys no han estat escolaritzats, el 13,3 per cent ha rebut educació primària, el 36,4 per cent ha rebut educació secundària. El 9,6 per cent té una educació més alta que el nivell d’ensenyament secundari.

Sud-àfrica, oficialment la República de Sud-àfrica és un país sobirà, membre de la Unió Africana, situat a l’Àfrica austral i la forma de govern és la república parlamentària. El seu territori està organitzat en nou províncies. La seva capitalitat té un estatus especial, ja que la componen tres ciutats: Pretòria, seu del poder executiu; Bloemfontein, seu del poder judicial, i Ciutat del Cap, seu del poder legislatiu Així mateix, la ciutat més poblada del país és Johannesburg, sent aquesta més una de les 40 àrees metropolitanes més grans del mundo

Posseeix 2.798 quilòmetres de costa en els oceans Atlàntic i Índic. Limita al nord amb Namíbia, Botswana i Zimbàbue, a l’est amb Moçambic i Suaziland, mentre que Lesotho és un territori envoltat pel territori sud-africà

Sud-àfrica és conegut per la seva diversitat de cultures, idiomes i creences religioses, per la qual cosa se li coneix com la nació de l’arc de Sant Martí. Onze idiomes són reconeguts com a oficials per la Constitució de Sud-àfrica. Dos dels onze idiomes són d’origen europeu: l’afrikaans, idioma que prové directament del neerlandès i és parlat per la majoria de la població blanca i mestissa, i l’anglès. Encara que l’anglès té un important paper en la vida pública i comercial és, però, el cinquè idioma per parlants nadius

Sud-àfrica és un país ètnicament divers. El 79,5% de la població sud-africana és negra, la qual està dividida en diferents grups ètnics que parlen diferents llengües bantús, nou de les quals són oficials. A més compta amb les majors comunitats d’habitants de procedència europea i índia, així com de comunitats multiracials del continent.

Sud-àfrica és un dels membres fundadors de la Unió Africana, i té la major economia del continent entre tots els membres. És també membre fundador de l’ONU i del NEPAD. El país és membre de la Mancomunitat de Nacions, el Tractat Antàrtic, el G77, la ZPCAS, la SACU, l’OMC, l’FMI, el G20, el G8 + 5, els civets, els BRICS, entre d’altres

Sud-àfrica és també un país en què hi ha grans desigualtats entre els diferents grups socials; mentre hi ha grans fortunes i les capitals estan entre els principals centres de negoci d’Àfrica, aproximadament una quarta part de la població sud-africana es troba sense feina i viu amb menys d’1,25 dòlars nord-americans al dia

Posseeix una rica fauna i flora pel que es troba dins de la llista de països megadiversos

Font: wikipedia