Drets humans per tothom

Trobo molt lamentable que des d’Europa hi hagi persones que es desplacin a l’Àfrica amb l’únic objectiu de tafanejar aquells pobles que encara viuen en alguna etapa de la prehistòria, en temps que només especialistes poden datar

El turista es queda mirant i fotografiant a unes persones totalment desvalgudes com si fossin animals

Hi ha turista que fins i tot regateja quan el regateig és del tot innecessari i humiliant. No ens hi podem inhibir com no s’hi imhibeixen els governs locals

De mica en mica els pressionen per fer una vida plena d’honor i dignitat. Les autoritats aconseguiran objectius fins endinsar-los en la plena ciutadania

Un cop s’ha aconseguit l’èxit se’n fa una gran festa tot i que cal reconèixer que en aquests temps encara són vulnerables

Hi ha encara a Europa gent que gaudeix de fer-se fotos amb dones despullades o no paren de fer-los-hi fotos per penjar-les a Internet, són els seus trofeus de caça

Probablement aquestes dones riuen per dins els hi fan reportatges visuals. Hi ha gent que creu que aquestes persones en no se sap en quin segle. Aquestes dones, a pesar de qui les hi manlleven la intel·ligència, són indubtablement intel·ligents

Parlant amb un periodista destacat de casa nostra, descartava elevar aquestes persones, assumint que per damunt de tot aquestes persones han de ser felices. No cal que ens amoïnem per ells, deia, perquè en el fons considerava que no eren gaire més que animalets o animalons. “Deixem-ho estar”, reblava