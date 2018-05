Drets humans i tecnologia

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de maig de 2018

Vaig assistir a una sessió oberta sobre els Drets humans a la República Democràtica del Congo fa un parell d’anys. Organitzava una coneguda associació internacional molt coneguda (massa?) abocada a l’activisme

Vaig sortir abans d’acabar-se l’acte perquè vaig experimentar una d’aquelles bullides de quan ja no pots escoltar més

Es va fer inicialment una exposició de la situació del país encara que jo ja en sabia el contingut del que es va dir

Es va entrar en matèria acusant el Congo de no complir els Drets humans. Es va passar un video preparat per a l’ocasió en què tres congolesos explicaven les seves coses, però ells no sabien què eren els Drets humans en profunditat

Un exemple que es va exposar fou l’explotació amb pic i pala d’una mina de mineral a cel obert, aquesta activitat no és que fos stricto sensu contrària als Drets humans sinó a les males condicions laborals, que el nostre país no acceptaria

Sí, l’explotació del mineral està en contra del que estableix l’OIT (Organització Internacional del Treball), però, per què la resposta és molt clara al Congo ? No hi ha prou capital per mecanitzar les explotacions mineres. Tanmateix, compte !

Sóc dipositari d’informacions sobre l’explotació industrial de determinats països africans. Un d’aquests exemples es poden trobar a Lesotho o Suaziland (no recordo quin dels dos és). Les finques eren conreades per pagesos a compte d’altri. L’amo va decidir comprar tractors per treballar la terra

Resultat: bona part dels parcers es van quedar sense ingressos al ser-ne expulsats, això és la tecnologia contra els Drets humans ?

Estic convençut que al Congo hi falta el complet compliment dels Drets humans, però cal tenir en compte primer el context

No cal anar més lluny perquè a casa nostra fa un segle en què es feia el mateix quan miners treballaven sota terra per l’extracció de carbó. Era tot tan perillós que els tècnics van decidir extreure a cel obert, els miners seguien normatives oficials. No era només perillós sinó una entelèquia