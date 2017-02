Dos detinguts acusats de captar gihadistes

8 feb 2017 per SDRCA

SARA MUÑOZ – BADALONA – foto ACN – EL PUNT AVUI+ – 8 febrer 2017

SOCIETAT: Són dos joves marroquins de 25 i 27 anys que viuen a Badalona

Moment en què la Guàrdia Civil s’emporta el detingut a Calderón de la Barca

La Guàrdia Civil va detenir ahir a Badalona dos ciutadans de nacionalitat marroquina que estan acusats de formar part d’un grup vinculat a l’organització terrorista Daesh. Els dos joves, de 25 i 27 anys i veïns dels carrers Calderón de la Barca i Urà, realitzaven presumptament activitats de captació (sobretot de dones joves), adoctrinament i finançament de gihadistes, segons el Ministeri de l’Interior. A través de les xarxes socials, a més de consumir i difondre material propagandístic d’Estat Islàmic, els detinguts mantenien contacte freqüent amb gihadistes que actuaven en zona de conflicte. Segons les mateixes fonts, haurien col·laborat al seu finançament mitjançant activitats delictives relacionades amb el tràfic de drogues i delictes contra el patrimoni.

L’operació es va realitzar durant el matí, sota la direcció del jutjat central d’instrucció número 1 i la fiscalia de l’Audiencia Nacional. Com a conseqüència, la Guàrdia Civil va dur a terme registres als seus domicilis per recopilar proves de la seva intensa activitat a internet i les xarxes socials, on mantenien multitud de contactes amb persones tant dins com fora de l’Estat espanyol. Com a resultat de la seva activitat, els detinguts haurien aconseguit captar ja diverses persones que estaven plenament convençudes de viatjar a la zona de conflicte per integrar-se als grups terroristes. Els mateixos detinguts també haurien deixat patent la seva disposició a unir-se a les files de Daesh a Síria.

La Urbana reclama les noves armilles

Ahir, coincidint amb la detenció dels dos presumptes gihadistes, un dels principals sindicats que representa els agents de la Guàrdia Urbana, la Plataforma Sindical Unitària (PSU), va tornar a queixar-se del fet que les noves armilles antibales romanen en un magatzem sense que el govern municipal les distribueixi, tot i que ja fa setmanes que van arribar al consistori. L’executiu de Guanyem Badalona en Comú, ERC i ICV-EUiA recorda que els agents estan patrullant amb armilles, tot i ser el model antic que no és personal i pesa més que el nou, i que el repartiment del material nou es farà tan bon punt es reestructuri la plantilla i tothom ocupi el seu lloc, procés que culmina en breu.