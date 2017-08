Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 d’agost de 2017

Avui que és el meu aniversari voldria recordar la gran influència que he tingut de les meves dones

Les tinc sempre en el meu pensament. Tinc 4 dones: la meva àvia, la meva mare, la meva muller, i la meva filla. Totes 4 m’han ensenyat i m’ensenyen el camí de la vida

He conegut moltes noies sempre expressant-les-hi el que jo entenia i entenc sobre el feminisme perquè jo sempre n’he volgut el millor d’elles

El que més m’atrau de les dones és la seva personalitat. A l’hora de triar parella sempre vaig tenir com a molt important, si no decisiu, la seva cultura

Una dona culta és garantia d’èxit en tot

Essent, si no recordo malament, al Harrods de Londres vaig veure un grup de quatre dones àrabs impecablement vestides de color negre. Just abans d’arribar als extrems de la peça hi havia sempre un ribet daurat estampat. Vaig entendre que eren dones riques que anaven de compres com sempre hi han anat les meves 4 dones

L’elegància és sempre una virtut de les dones tant hi fa que siguin cristianes com musulmanes

Al llarg de la Història ens han anat educant per sospitar de les persones forasteres quan això és un absurd

En un món actual on només hi ha fronteres al voltant de llocs en conflicte, s’ha de perdre la por a l’altre, però mai s’hi ha de faltar al respecte