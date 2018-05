Dones de lloguer

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 31 de maig de 2018

El proppassat dimarts 29 de maig es va fer un col·loqui sobre prostitució i tracta de blanques. Es diu tracta de blanques perquè és un tràfic de nenes i dones d’esperit pur

La principal causa adduïda de la prostitució és la desigualtat de les dones enfront dels homes. Almenys així passa a Nigèria com ho afirma la presidenta del comitè espanyol d’ONU Dones, Helen Mukoro. De la mateixa manera que es compra la dona al seu pare, el marit se la pot vendre a un altre

La guerra contra la prostitució està perduda perquè cada país enfoca el problema a la seva manera, però l’arrel del tema rau en una enorme quantitat d’homes que freqüenten aquests ambients. Es diu que un 40% d’homes acudeixen al món funest de la prostitució. Sense homes no hi hauria prostitutes

No hi ha més remei que introduir a l’escola obligatòria una assignatura forta i vital d’educació sexual i reproductiva. Cal segar arran

Molts direu que la prostitució és l’ofici més antic del món. Jo intentaré demostrar que aquesta afirmació és falsa amb l’única missió de no abordar el problema. La indústria del sexe té al voltant del 3% del PIB, dada molt significativa

Imaginem que retrocedim 1.000 anys. Aleshores els pobles tenien unes 100 persones. Us imagineu prostitució en un poble de 100 habitants ? Anem a un poble actual de 1.000 habitants. Mai hi trobareu cap dona que es dediqui a aquesta activitat. En una ciutat de 10.000 habitants potser hi trobaríeu alguna dona amagada que en faci

Quan arribem a una ciutat d’uns 100.000 habitants, la prostitució comença a treure el cap. Si arribem a 1.000.000 de persones, la concentració de persones dedicades a la prostitució augmenta d’una forma quantitativa molt important

La prostitució no és cap activitat laboral sinó econòmica de la mateixa manera que un amo d’uns quants pisos els lloga. L’home que prostitueix no fa altra cosa que llogar una dona. És una activitat econòmica, mai un ofici

Resulta molt difícil que les dones es pronunciïn davant la pregunta del per què altres dones es prostitueixen. L’única cosa que us diran serà perquè així ingressen uns bons dinerons. La prostitució cau en una dependència tan forta com els que consumeixen drogues

Queda clar que sense homes no hi pot haver prostitució. Els homes que prostitueixen dones cometen un delicte gravíssim. Són veritables criminals perquè profanen el temple d’una altra persona, una dona. En molts casos no veuen en una dona una persona sinó un sac de patates