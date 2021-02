BCN Acció Intercultural – Ajuntament de Barcelona – 22 de febrer de 2021

L’Espai Avinyó us convida a l’activitat Dones, art, resistència, una mostra audiovisual emmarcada en el Dia Internacional de la Dona.

El visionat, acompanyat d’un espai de diàleg i reflexió, és una proposta per analitzar imaginaris culturals i formes de resistència des d’altres contexts fora d’Europa, alhora que és una aproximació a diverses formes de navegar i entendre el gènere i el propi cos.

Dirigits o interpretats per dones palestines, els curtmetratges oferiran un recorregut històric sobre les diverses realitats del poble palestí, i una comprensió sobre com la producció cultural i artística esdevé llenguatge i altaveu de les repressions socials i polítiques a les quals aquest poble està subjecte.

Amb la col·laboració de la mostra de cinema Palestina ‘Amb Ulls de Dona’ i Nazra Palestine Short Festival oferim un recull de 5 propostes audiovisuals: Restored Pictures, una peça dirigida i produïda per Mahassen Nasser-Eldin, The Chair de Laila Abbas, The Bus Driver, un film dirigit per Iyad Alasttal, Bomboné de Rakan Mayasi i Memory of the Land de l’artista visual palestina Samira Badran.

Dia: dimarts 9 de març

Hora: 18 h

Lloc: Zumzeig Cinema (Carrer de Béjar, 53)

Inscripcions: espaisinterculturals@bcn.cat

Us hi esperem!