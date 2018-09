Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 5 de setembre de 2018

Fa uns quants anys que buscava una imatge d’una dona negroafricana per il·lustrar un petit treball que estava fent. Vaig començar buscant en català. No hi havia massa fotos de negroafricanes que ressaltessin la cara. Vaig continuar en castellà, francès i anglès, però el resultat fou el mateix

Com a últim recurs vaig apel·lar a l’alemany, però a tota la plantalla hi van aparèixer dones nues, pròpies de dones de poblats. Amb tot això vaig considerar que cada societat tenia una concepció particular de dona africana. No voldria mal interpretar, però el darrer visionat deia a cop d’ull que el tema anava de sexe

Si m’equivoco, espero que algú em corregeixi en aquest flaix. Potser els alemanys són amants de visitar aquests poblats tot penjant les seves fotos a la xarxa. Aquesta anàlisi potser no és pròpia d’avui dia sinó d’un passat imperatiu. La qüestió és que en vaig profitar una de les d’anglès, castellà, català, francès

La dona africana africana potser ja ha començat a avançar en les seves competències. La dona africana s’espavila i serveix de catalitzador no només de l’economia domèstica sinò també en totes les funcions que tenen reservades al patrimoni de la família

No crec que m’equivoqui de molt, però un home sol sol ser un perdut en la societat africana. Només quan l’home es casa, la dona li fa veure que la família no pot viure sense diners i que el capital familiar pot ajudar davant de qualsevol contingència