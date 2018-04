Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 d’abril de 2018

Les dones van adquirint presència en els circuits propis de la immigració a Europa. Sovint es veuen acompanyades en barcasses junt amb els seus marits

Fa anys el sistema que funcionava era el del retrobament familiar. Quan els homes s’havien fet forts en qualsevol país europeu posaven en marxa els dictats de la Unió Europea

Sí, jo vaig viure una època en què les seves dones els acompanyaven a esdeveniments socials, posem per cas. Normalment en aquests actes duien vestits propis del seu país. L’aïllament en què vivien com a mestresses de casa no les permetia relacionar-se massa amb la població autòcton

El temps ha passat perquè la policia italiana va investigar la mort de 26 noies adolescents nigerianes que es desplaçaven des de Líbia fins a Itàlia. Què deu haver vist la Mediterrània des l’esclat de violència a aquest país nord-africà ?

Margarida Castellano descriu en el seu assaig com veuen les dones migrades aquesta nostra societat comuna (Premis Octubre, premi Joan Fuster). Està clar que la nostra societat evoluciona per tothom. Hi ha dones que han refet la seva vida o hi han tornat a néixer

Un d’aquests casos d’aquestes dones ha estat anar al ginecòleg perquè li refaci una cosa que no sap ben bé què és. En afecte moltes africanes passen pel quiròfan perquè les hi refacin el clítoris molt danyat per l’ablació. Moltes dones canvien la seva vida per una cosa que els bons cirurgians poden deixar enllestit per sempre

No sempre hi ha bones notícies. Una d’aquestes és la creixent arribada de nigerianes que per gust o per força són explotades a casa nostra com a dones de lloguer. La tendència marca un creixent impuls d’aquesta activitat. Des d’Itàlia s’assenyala en un parell d’anys la prostitució nigeriana s’ha multilicat per 7

Una corresponsal nostra casada a Nigèria ens diu que la prostitució nigeriana que arriba aquí surt principalment d’una ciutat nigeriana propera a l’Atlàntic. Sabem per un relat d’un taxista que aquestes noies són un sac de malalties, no solament evitables amb preservatius

Una iniciativa molt interessant és trobar la manera que el vel de les musulmanes no es vegi sinó que el vel sigui només una anècdota. És un projecte important que crec que podrà tenir èxit tal com van les coses

Si algú pensa que la immigració s’ha acabat, cal que tingui en compte que el primer semestre de l’any passat va veure entrar uns 200 mil immigrants perquè això no para. Aquest control d’entrades fet per les forces de seguretat de l’Estat està molt ben ideat perquè va en contra de qualsevol fantasia. La realitat és que cada som més els que vivim al nostre país