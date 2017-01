Donar més vida als aliments

16 gen 2017 per SDRCA

ANNA PINTER – BARCELONA – L’ECONÒMIC – 15/01/17

Una catalana crea un supermercat en línia de productes a punt de caducar

La catalana Chantal Camps de Gispert ha posat en marxa Goodafter, el primer supermercat en línia del sud d’Europa que ven productes que estan a punt d’arribar a la fi de la data de consum preferent.

Es tracta d’un model de supermercat que ha tingut molt d’èxit al nord d’Europa i que aquí només ha fet que començar. La iniciativa empresarial a més d’aspirar a ser rendible com a negoci té altres beneficis inherents. Goodafter ajuda el consumidor a estalviar, redueix el malbaratament alimentari i, a més, és mediambientalment sostenible. I alhora pretén treure estigmes al voltant de la data de caducitat.

Actualment hi ha dos terminis de consum, la data de caducitat indica el moment a partir del qual ja no és segur per a la salut consumir un determinat tipus d’aliment. El consum preferent, d’altra banda, indica que a partir d’una certa data alguna característica organolèptica del producte, com el color o l’aroma, difereix de l’original però no hi ha cap risc des del punt de vista de la seguretat alimentària, sempre que es consumeixi en un termini prudencial.

Amb aquestes aspiracions pel bé de tothom, a més a més, venen línies obsoletes, com ara envasos antics de galetes que s’han tret dels lineals perquè el fabricant ha llançat una nova línia o productes que ja no són de temporada, com un ou de Pasqua al maig o un Pare Noel al gener. Just per aquesta raó entren i surten nous productes contínuament, i és fàcil que quan un lot s’acaba ja no es torni a trobar mai més en l’oferta del supermercat en línia.

El sistema que ha desenvolupat és senzill: Goodafter compra la mercaderia directament als fabricants i la guarda al seu magatzem abans de portar-la al domicili del client. La seva oferta comercial, que no inclou productes frescos, està composta per unes 450 referències dividides en vuit categories. Les comandes que es realitzen abans del migdia arriben en 48 hores; si superen els 49 euros l’enviament és gratuït, i si són inferiors tenen un cost addicional d’enviament de 4,95 euros.

Descomptes fins al 70%.

Aquest model de negoci permet que el supermercat en línia ofereixi descomptes d’entre un 30% i un 70% per a l’usuari. “La reducció de preu sol estar relacionada amb el termini que li queda al producte o la temporada”, assegura l’emprenedora.

A una de les parts d’Europa on més menjar es malbarata, la iniciativa de Goodafter és més que benvinguda. Segons la Comissió Europea, a l’Estat espanyol cada any es malbaraten 7,7 milions de tones d’aliments; les llars són les principals responsables, amb un 42% del total, seguides de la indústria (39%).

Goodafter té la seu i el magatzem a Porto, on viu l’emprenedora. Per això van començar el juny passat l’activitat a Portugal, on en només tres mesos van vendre cinc tones de productes. El passat novembre es van obrir al mercat espanyol i de moment el ritme de vendes està sent l’esperat.

“Ara com ara ens volem centrar en el mercat de la península Ibérica”, diu Camps. En el curt termini, l’empresa preveu doblar el nombre de referències i començar a tenir beneficis el 2020.