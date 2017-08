Dolça Algèria

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 d’agost de 2017

Algèria representa un punt feble. L’actual Algèria va néixer el 1960, data de la seva independència de França. França veia a Algèria com un indiscutible territori de la República francesa, però els algerians van poder més que els pieds noirs

No és possible de descriure amb quatre ratlles els antecedents de la guerra, la guerra i la postguerra. Els qui més van pagar les conseqüències de la guerra van ser els pieds noirs o colons francesos a Algèria

Per què pieds noirs? Doncs perquè la República francesa els va vestir entre d’altres coses amb unes botes negres. Els pieds noirs tenien molt mala reputació a l’hexagon per col·laboracionisme amb les tropes franceses

Quan l’últim vaixell inicia el retorn cap a França, els pieds noirs ho van haver d’abandonar tot, totes les seves propietats van romandre a Algèria

Davant la pena d’aquests francesos, l’alcalde de Perpinyà els va edificar un barri residencial. Pregunteu al Rosselló pels pieds noirs, visiteu-los per veure què us expliquen

Abans de la guerra, totes les persones que vivien a Algèria eren justamenent franceses, però al cap de 25 anys ja no en tenien ni el rastre. Ningú ho volia recordar (1985)

Una allau d’algerians es feien forts a França amb totes les penes i les alegries. Rebutjats per una part important de la població van triar per viure les banllieues de tan trist record

Fou tan gran el xoc emocional que no hi ha francès que no recordi la revolta dels fills d’algerians uns vint anys després de l’arribada. Tot ha quedat tacat, es trigaran dècades per oblidar aquesta revolta