Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA / viquipèdia – Les Corts – 6 de novembre de 2017

No he coneut mai cap djiboutià almenys que jo sàpiga, però el “Llibre blanc dels nascuts a l’Àfrica” (SDRCA, 2012) ho podria explicar. No contempla cap persona de Djibouti resident a les nostres contrades

Sempre pot sortir la possibilitat de contacte amb almenys una persona vinculada amb aquest país africà

Estem editant els “55 videos africans” per la qual cosa sempre aniria bé que alguna persona djiboutiana s’hi apuntés

Sempre m’ha fet la impressió que aquest país radicat a l’Àfrica no s’ajusta plenament a les realitats culturals africanes sinó a les de l’altra banda de la mar Roja.

Culturalment el veig més proper a la península Aràbiga. La zona de la mar Roja és una zona del món poc coneguda per nosaltres: Somàlia, Eritrea, Sudan, Egipte, Israel, Jordània, Aràbia Saudita, Iemen

Així que ens informen sovint del que passa al golf Pèrsic, poc sabem de la zona de la mar Roja, una àrea exhuberant de cultures

Ben just ens parlen de conflictes a la part estricta de la mar Roja. Sabem de la part nord amb Egipte al capdavant o de Somàlia al sud. Djibouti té una superfície un pèl per sota de la de tot València, un 17% de la població de la de tot València, i un IDH del 0,473, baix

Djibouti fou colònia de França. Ambdós països mantenen llaços d’amistat com la presència d’un complex militar, el major que té França a l’exterior. Francès i àrab són les llengües oficials. Djibouti està molt influïda per les cultures etíop i àrab