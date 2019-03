Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 27 de març de 2019

Djibouti és la capital del país africà de Djibouti, així com la ciutat més gran de l’Estat esmentat (la seva població en 2018 era de 562 000 habitants)

Aquesta ciutat portuària va ser fundada el 1888 per colons francesos sobre una península que separa el golf d’Adén del golf de Tadjoura. El 1891, només tres anys després de la seva creació, va substituir com a capital del país a la ciutat de Tadjoura. Posseeix 630 quilòmetres quadrats de superfície

El centre de la ciutat va ser planificat de tal manera que s’establien dues zones ben diferències, l’europea i l’africana. Actualment aquesta divisió no existeix. Al nord de la ciutat es troba el port, utilitzat per a comerç internacional, així com per a la pesca i com a lloc de partida dels ferris que connecten la localitat amb Obock i Tadjoura.

Altres llocs d’interès de la ciutat de Djibouti són les platges situades a la costa oriental, el mercat central, l’estadi nacional, el palau presidencial i la mesquita Hamouli. Als afores de la localitat, es troba l’Aeroport Internacional de Djibouti-Ambouli.

A més de la connexió aèria amb altres països a través de l’aeroport de Djibouti-Ambouli, la ciutat compta amb una línia fèrria que li connecta a Addis Abeba, capital etíop. Dit país no té port marítim propi, de manera que utilitza el port de Djibouti com a punt de partida de l’exportació de diversos productes propis, com ara el sucre.

Djibouti és un petit país situat a la Banya d’Àfrica. Té 23 200 km² i comparteix fronteres amb Eritrea pel nord, amb Etiòpia per l’oest i el sud i amb Somàlia (Somaliland) pel sureste. Així mateix, té costes banyades pel mar Roig i el golf d’Adén.

En l’Edat Antiga el territori de Djibouti era part de Punt i en l’Edat Mitjana la zona va ser bressol dels sultanats d’Adel i Ifat. A la fi del segle XIX es va crear la colònia de la Somàlia francesa com a resultat de la signatura de diversos tractats signats pels sultans de Somàlia i del Àfars amb els franceses.

La zona va passar a cridar Territori Francès dels Afars i dels Issas el 1967. Una dècada després el poble de Djibouti va votar a favor de la independència, el que va marcar la formació oficial de la República de Djibouti, que va rebre el nom del seu capital.

El país es va unir a l’ONU aquest mateix any, el 20 de setembre de 1977. Al començament dels anys 1990 les tensions sobre la representació del govern van conduir a un conflicte armat que va culminar l’any 2000 en un acord per compartir el poder entre el partit governant i l’oposició

Djibouti és una nació multiètnica amb una població actual pròxima als vuit-cents mil habitants, entre els quals els somalis i el Àfars són els grups ètnics més nombrosos. Tots dos parlen llengües afroasiàtiques que estan reconegudes com a idiomes nacionals, tot i que l’àrab i el francès són les llengües oficials. Més del 90% dels djibutians practiquen l’islam, religió predominant a tota la regió des de fa més d’un mil·lenni

El país té una ubicació estratègica a prop d’un dels punts més transitats per la navegació comercial, en l’accés al mar Roig des de l’oceà Índic, pel que la seva costa és un centre de proveïment d’enorme importància per als vaixells mercants i també és el port per a importacions i exportacions de la veïna Etiòpia. A més de florent centre del comerç mundial, Djibouti alberga diverses bases militars d’exèrcits estrangers i la seu de l’Autoritat Intergovernamental sobre el Desenvolupament d’Àfrica Oriental

Font: wikipedia