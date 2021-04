Diumenge que ve amb l’ARA, revista de Sant Jordi

Posted by

Núvol, 15 d’abril de 2021

Ja hem enviat a impremta la nostra revista especial dedicada a les novetats literàries d’aquest Sant Jordi. Com sempre, els subscriptors de Núvol se la podran descarregar a partir de diumenge des de la nostra Biblioteca Digital. La resta de lectors, o aquells que en vulguin un exemplar en paper, la trobaran encartada amb l’edició dominical del diari Ara del dia 18 d’abril. Hi trobareu entrevistes i ressenyes de narrativa, assaig i poesia. Tot l’equip de Núvol us desitja una bona Diada de Sant Jordi!