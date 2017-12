Distàncies evitables

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 de desembre de 2017

Considero que l’Índex de desenvolupament humà (IDH) és el millor paràmetre per definir objectivament l’estat mitjà de la població de qualsevol mena de territori

L’IDH és fàcil de calcular en qualsevol comunitat humana (empresa, municipi, regió, o estat)

Em va costar molt detectar-lo en les coses que feia una noia del Camerun desplaçada aquí per fer un màster així com d’altres persones residents al Camerun

No és una qüestió d’intel·ligència sinó de viure en un medi amb un cert poder adquisitiu juntament amb formació reglada i les seves esperances de trobar un metge que pugui donar-li salut

La meva experiència és que les persones de casa nostra no ho detecten. Aleshores els titllen de poca intel·ligència i de mancances que no existeixen tampoc són els costums del territori considerat

És haver tingut la capacitat d’entendre com funciona el seu medi, però de tenir un pseudofracàs en un medi estranger

No és tampoc cap malaltia perquè un cop desplegats aquí van veient la realitat al nostre país

És més que res un problema de comunicació on no cal que hi intervingui cap psicòleg o psiquiatre. És la gràcia de completar un puzle. És una qüestió de rodatge en el nou medi

És necessari que desconnecti de com funciona el seu país d’origen comparant amb el nostre. L’IDH del Camerun és baix (0,516) comparat amb nostre molt alt (0,884) en una escala de 0 a 1, extrems que no es donen mai enlloc

El nostre IDH és molt gran, però el del Camerun és baix

La SDRCA treballa activament al voltant de l’IDH, ha trobat fórmules des de Barcelona per elevar el poder adquisitiu de famílies africanes residents a l’Àfrica, per augmentar la formació en persones del Camerun i Zimbàbue, i incidir en la prevenció i en el diagnòstic precoç de malalties al Camerun