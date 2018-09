Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 de setembre de 2018

No és cada dia, però de tant en tant penso que seria bo que els més de 1.000 milions d’africans pensessin com nosaltres. D’aquesta manera les relacions bilaterals serien més simples. Tanmateix, és tan absurd com impossible

Una altra manera seria que jo pogués conèixer tots i cadascun dels africans. Aquesta opció seria la bona, però continuaria essent impossible. Seria bo poder fer agrupacions de persones del nostre país perquè així aniríem més de pressa

Jo he optat per fer aquest camí de mica en mica, però he copsat les dificultats que hi ha en aquest procés. No diria que és la millor manera, però es coneix la gent quan fas tractes mercantils

Molts africans són difícils de pelar perquè, quan hi busques un servei, surten de seguida els diners. Acordats els diners, després volen gestionar l’operació. És a dir, pagues tu l’acte que serà fet a la mida de l’africà

Algunes persones pensaran que no està bé regatejar amb un africà perquè és més pobre que nosaltres. Els africans, per una cosa o l’altra, no podran estar satisfets sense haver fet un bon tracte encara que el pagador sigui d’ingressos moderats. Això no és problema per a l’africà.

Si pots pagar, pagaràs

L’entorn que envolta els residents d’Àfrica és molt diferent als africans residents a casa nostra. Podríem dir que molts residents a l’Àfrica tenen un poder adquisitiu menor que els que viuen aquí. Aquest és el diferencial que preval

Tots volem molts diners, però de vegades hi ha paparres que no te les pots treure de sobre. El que és curiós és que si vols organitzar un acte per projectar els africans, no afluixaran en allò que demanen

No tots els africans estan condicionats pels diners, però els diners hi són com si fos una llengua. Aquesta va ser la meva primera sorpresa al contactar africans del continent. També he de dir que no hem tingut problemes per cobrar d’africans que han seguit els nostres cursos

Us convido a expressar situacions mercantils i voluntàries entre vosaltres i africans