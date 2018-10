Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 d’octubre de 2018

Els organismes oficials informen que una de cada nou persones passa gana al món, però no fam. Aquest fenomen es circumscriu en la malnutrició de tantes persones com hi ha en el món

Fa cinquanta anys ens bombardejaven que hi havia moltes persones que a l’Àfrica passaven fam. Ara s’ha girat la truita per uns quants perquè són obesos o senzillament perquè tenen sobrepès

He estat molts anys pensant en la dieta que em van imposar perquè em van trobar triglicèrids. Em van medicar i assignar una dieta de 1.000 kcal /dia. Jo la vaig seguir al peu de la letra durant 2 mesos fins que vaig tornar al metge

Aquell home es va esgarrifar tan bon punt entrava per la seva porta. Em va tallar la dieta d’arrel perquè la veritat és que ja no em podia desplaçar amb soltura. 16 kg vaig perdre al cap de 2 mesos, 2 kg / setmana

Prèviament, jo havia despertat inquietud a la meva empresa. El meu director em va preguntar: ¿estás bien, José?, però jo seguia fent règim

La pregunta del milió d’euros era: per què em van adjudicar la dieta de 1.000 kcal / dia ? Hi he estat pensant moltes vegades. La resposta que he aconseguit és que les persones de Barcelona els costa seguir una dieta mèdica

Si la dieta de 1.000 kcal era la més baixa, el metge me la va receptar perquè estava convençut que jo no seguiria aquesta dieta fent excessos. La qüestió és que ho puc explicar…!

Jo he estat objecte de passar gana com tants d’altres que en passen més de 2 mesos. Segons l’estudi oficial lleugerament més del 10% de la població mundial passa gana, i en una proporció menor hi ha gent que passa fam, normalment per conflictes armats, i sobretot els que fugen de la barbàrie cap a camps de refugiats