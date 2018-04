Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 d’abril de 2018

No és una vegada ni vàries que, quan he conegut un negroafricà, no puc obrir la boca perquè m’etziba que sap d’una mina al seu país d’origen molt rendible. El que m’estan dient és que inverteixi per produir tota mena de substàncies com són els diamants

Me’ls escolto, però els dirigeixo a d’altres persones que pels seus coneixements puguin fer una valoració del tresor

De fet, això no és propi de la negritud de la persona sinó que s’encomana a aventurers del nostre país que fan o han fet la seva vida a l’Àfrica. Sense anar més lluny, vaig acollir un home de casa nostra que tenia la febre dels minerals (2008)

En efecte, és una febre perquè no poden pensar en res més. És similiar a la febre de l’or que hi hagué en els seus dies als Estats Units

He de confessar que seguint els dictats de dos companys de feina vaig comprar un minidiamant al barri corresponent d’Amsterdam (1987). No n’he comprat mai més cap. Hi pots picar una vegada i prou perquè no saps què compres i d’on compres

He observat el llarg camí per on passen els diamants. A l’Àfrica normalment es cull el diamant brut que transita per diferents llocs a fi d’obtenir el refinament adequat fins arribar als venedors europeus

Notícies de diamants en surten sovint als diaris. Ara es va trobar un diamant de 140 g i 709 quirats. S’ha anomenat “diamant de la pau”, subhastat a Nova York per uns 5,5 milions d’euros que aniran a parar a Sierra Leone amb 100% dels beneficis per a les arques públiques.

Curiosament s’havia prohibit a Sierra Leone de vendre els seus diamants a l’exterior perquè s’utilitzaven com a ingressos de les parts en una guerra civil de deu anys (2000). Hollywood en va fer una pel·lícula anomenada “Diamants de sang”. Ara afortunadament Sierra Leone ha girat la truita, pot tornar a vendre diamants

Font: LA VANGUARDIA