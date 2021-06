‘Dialogal’ explora el binomi radicalitat-radicalisme al número d’estiu

Posted by

Fragmenta Editorial, 22 de juny de 2021

¿Quin lloc ocupa la radicalitat en les nostres societats? ¿Com és l’actitud d’aquell que creu o lluita per algun motiu fins a l’extrem sense perdre l’horitzó de diàleg amb l’entorn? ¿En quin moment les tendències radicals perden l’horitzó de sentit que les havia impulsat i esdevenen radicalisme? A aquests interrogants pretén respondre el número d’estiu del 2021 de la revista Dialogal, amb articles d’Anna Teixidor Colomer, Miss Raisa, Jofre Montoto, Ada Parellada, Xavier Melloni o Jordi Pigem, i entrevistes a Arcadi Oliveres (pòstuma), Carles Vallejo, Alaaddine Azzouzi, Flavia Company i Gladis Victoria Vargas, entre d’altres.

Clara Fons i Duocastella, directora de Dialogal, inicia la reflexió a l’editorial d’aquest número, el 76, des de la qual convida a cadascú a obrir-se radicalment a l’altre.

Totes aquestes qüestions plantejades es van tractant al llarg de les seccions de la revista. Així, la periodista Míriam Cano modera una conversa entre els activistes Carles Vallejo i Alaaddine Azzouzi, que posen sobre la taula les violències estructurals inherents a la lluita pels drets socials. L’expert en extremisme gihadista Jofre Montoto descriu les causes socials que desencadenen el camí cap a l’extremisme. La periodista Anna Teixidor Colomer fa un treball de camp i analitza els processos de radicalització des de dins, posant sobre la taula el cas dels joves de Ripoll, autors dels atemptats del 17-A.

La rapera Miss Raisa escriu sobre el combat contra el radicalisme des del rap, i també coneixem com l’actriu Ada Vilaró expressa la radicalitat a través de l’art. Francesc Torradeflot reflexiona sobre el diàleg entre religions i conviccions com a camí radical cap a la pau. I la periodista Eulàlia Tort entrevista Gladis Victoria Vargas, una mare colombiana el fill de la qual va desaparèixer fa 19 anys, sobre la radicalitat de perdonar.

Nova secció, que comença amb Arcadi Oliveres

El número d’estiu de Dialogal estrena una nova secció, amb el nom de Trajectes, a càrrec de la periodista Gemma Ventura. S’inicia amb una entrevista pòstuma a Arcadi Oliveres, «un exemple de radicalitat: pensa, diu i fa d’acord amb els seus principis», en paraules de Ventura.

La resta de seccions tracten altres qüestions. Jordi Pigem, per exemple, segueix desgranant les vicissituds del món postpandèmic i es pregunta on queden la salut social, mental i espiritual en un moment en què preval la cura de la salut corporal. Xavier Melloni parla de les petites morts quotidianes i de la radicalitat de viure amb alegria el fet de saber-nos finits. També es tracta la vida viscuda en clau profètica i mística de Simone Weil, a propòsit de la novetat editorial La gravetat i la gràcia (Fragmenta, 2021), que s’ha traduït per primer cop al català.

La cuinera Ada Parellada torna a la qüestió de la radicalitat amb un article sobre el reaprofitament i el valor dels aliments, i l’escriptora Flavia Company respon al qüestionari, a més d’altres continguts.

Dialogal, impulsada per AUDIR, és una revista publicada per Fragmenta Editorial des del 2020. Es pot adquirir als quioscos o llibreries o per correu electrònic demanant-ho a dialogal@fragmenta.cat. També es pot obtenir la seva versió digital a través d’IQuiosc.