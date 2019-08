Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 12 d’agost de 2019

Cal ser primmirats a l’hora d’expressar amb cura el nom de les coses. Sovint persones forasteres diuen que els africans parlen dialectes, però sí que és veritat que hi ha africans que diuen que parlen dialectes

Compte ! No és la mateixa intenció per part dels forasters que pels nadius. Els estrangers hi fan referència de forma pejorativa

Els nadius parlen de dialectes d’una llengua mare que s’ha extingit o no perquè aquests dialectes són llengües tan sòlides com les derivades del llatí

El llatí té en efecte dialectes com el català, el castellà, el francés, l’italià, el romanès…, però ningú en parla de dialectes. Amb les llengües d’Àfrica passa el mateix, només cal empoderar-les.

A nivell anecdòtic, moltes llengües africanes han passat a ser oficials al costat de les colonials. Aquest fenomen passa amb certa intensitat a la zona de l’Índic, llengües sòlides

És penós veure com nadius abandonen la seva llengua materna per qüestions de modernitat. Ho vaig sentir d’un noi de Guinea Bissau. Va abandonar la llengua dels seus pares per passar-se a mans de la llengua portuguesa, dialecte del llatí

Vaig proposar a camerunesos que l’ACALAN (Acadèmia africana de les llengües) fes un esforç per fer un abecedari útil per a totes les llengües africanes, van desistir perquè les coses són com estan. ACALAN té un problema, té uns recursos molt migrats

No es poden llançar a la piscina així com així

Mort el gos, morta la ràbia, oi ?