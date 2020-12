Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Àrea de Relacions Institucionals i Participació – Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania,

Malgrat els temps difícils que hem viscut pel context de pandèmia i la dificultat afegida del teletreball, no podíem deixar escapar la oportunitat de celebrar el Dia Internacional de les Persones Migrades, que com sabeu és una cita obligada abans de vacances i una bona ocasió per intercanviar impressions entre persones que treballem en l’àmbit de les migracions a Catalunya. Com recordareu, l’any passat vam arribar a omplir amb més de 300 persones l’acte que vam organitzar a l’Auditori del Palau de la Generalitat… Enguany serà diferent però esperem que igual d’interessant.

L’acte es farà igualment i es podrà seguir pel canal YouTube del Departament en línia. Us convidem a seguir-lo i fer-ne difusió!

Aquest any hem dissenyat un programa que posa el focus en visibilitzar i agrair la feina i contribució de les persones d’origen migrant durant la pandèmia sanitària a Catalunya.

Comptarem amb el testimoni d’una metgessa que ha exercit a Igualada i que va obtenir la homologació del seu títol universitari, gràcies a l’acompanyament del SARU, tot just abans que es decretés l’estat d’alarma. També intervindran dues representants de les treballadores de les cures de l’entitat EAMISS, amb seu al raval de Barcelona i que explicaran com es van haver d’adaptar a la nova situació en el seu àmbit laboral, amb persones altament vulnerables. Finalment, trobarem un espai per reconèixer la feina del voluntariat, persones que s’han organitzat per donar resposta a les necessitats de la societat. Hem contactat amb un grup de joves ex-tutelats que han iniciat un taller de costura de mascaretes sanitàries a Tortosa i també dedicarem un temps a agrair a les persones que van traduir informació de servei a més de 20 idiomes de forma totalment desinteressada.

L’acte serà conduit i presentat per la nostra companya Gloria Liliana Cruz de l’equip del Programa per a la prevenció i abordatge de la violència masclista de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.

Així doncs, esperem comptar amb la vostra participació i no cal dir que podeu fer difusió a l’acte.