Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 8 de juliol de 2019

És molt possible que haguéssiu vist en un diari de Barcelona un gràfic del deute extern per països. Era clar que l’hemisferi nord està endeutat de gran manera, però Àfrica no té deute.

Només aquells països que poden garantir-ne l’abonament tenen deute. Mirant per sota de l’hemisferi nord sorgeix un mapa d’Àfrica que no té endeutament perquè, segons un conegut professor d’Economia, no poden pagar. També passa que es condonen els deutes…!

He viscut personalment la dificultat d’entrar a certs països africans perquè estan totalment arruïnats. M’agradaria trobar un mapa d’Àfrica perquè ensenyi la situació de cada país. No em crec que tot Àfrica estigui totalment igual

Jugant amb nombres, el 24% de la població espanyola fuma. A l’Àfrica fumava fa temps un 8% de tota la població africana. Vaig dir que això significava que Espanya era 3 vegades més rica. Va saltar el camerunès: “el meu país és molt més ric que Espanya”

Per tal d’arrodonir dades, el camerunès va reblar que la fusta per tallar dels seus boscos tropicals donava per molt

Aquest tema no és nou perquè fa dècades els països més cults del món s’han aferrissat a prohibir la tala de boscos al Brasil, per exemple. Té Espanya arguments contra la tala indiscriminada d’arbres ? De cap manera perquè en temps dels romans es deia que un esquirol podia travessar la península sense tocar terra

Dit d’una altra manera, la dèria de tallar boscos no es pot curar sense arguments més sòlids que els quotidians

Sóc del pensament que es venguin sistemes híbrids, combinar camps de conreu amb boscos tal com es veu que havia estat a casa nostra. No cal molts km per veure-ho

Molts que es volen creure que la cooperació internacional és innecessària davant les enormes quantitats de recursos minerals, s’equivoquen perquè aquests recursos estan explotats per grans empreses estrangeres que el que primer miren es fer viables les seves explotacions.

L’únic que passa és que el territori africà queda erm de tot. Les explotacions de gas i petroli pot ser que estiguin més controlades per l’Estat, però això és un altre tema