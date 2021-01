Posted by

NÚVOL – 21 de gener de 2021

El gener de 2011 es va publicar Primavera, estiu etc. La novel·la de la Rojals ens va agradar perquè parlava de segones oportunitats i de recuperar el temps perdut, amb una vaga promesa de felicitat que no hem trobat en les novel·les que ha escrit després. Per Bernat Puigtobella